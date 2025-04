L’amministrazione Trump sembra intenzionata a spingere l’acceleratore sull’innovazione digitale e ad aprire le porte a una nuova fase di sviluppo per l’industria crypto e la finanza decentralizzata (DeFi)



Una svolta per la finanza decentralizzata

Il presidente Donald Trump ha firmato una legge che cancella una contestata revisione dell’IRS (Internal Revenue Service) che avrebbe ampliato la definizione di “broker” anche alle piattaforme di scambio nella finanza decentralizzata (DeFi), come Uniswap. La norma, introdotta nelle ultime settimane dell’amministrazione Biden, imponeva nuovi obblighi di rendicontazione fiscale a tutti gli attori del settore crypto, compresi gli exchange DeFi. Ma la nuova amministrazione ha deciso di rimuovere questa estensione, accogliendo le critiche dell’industria crypto che riteneva la regola “inapplicabile” per le piattaforme non-custodial, prive di controllo diretto sui portafogli degli utenti.



La decisione dell’IRS è stata ufficialmente annullata grazie alla Congressional Review Act, uno strumento legislativo che consente al Congresso di abrogare regolamenti federali con una semplice maggioranza. La legge, approvata sia dalla Camera che dal Senato a marzo, ha ricevuto la firma definitiva di Trump il 10 aprile. L’industria crypto aveva fortemente spinto per questa abrogazione, sostenendo che le piattaforme DeFi non possono materialmente rispettare le regole imposte ai broker tradizionali, poiché non custodiscono fondi né raccolgono dati personali degli utenti (KYC).

La visione pro-crypto dell’amministrazione Trump

Il provvedimento si inserisce in un più ampio cambio di rotta dell’amministrazione Trump, che ha fatto del supporto al settore crypto un punto centrale della propria agenda. Il presidente ha già ordinato la creazione di un gruppo di lavoro federale sulle criptovalute e ha firmato un ordine esecutivo per costituire una riserva federale di Bitcoin. Il messaggio è chiaro, gli Stati Uniti vogliono diventare leader nell’adozione e regolamentazione delle risorse digitali.

Un altro tassello chiave in questo cambio di paradigma è la nomina di Paul Atkins come nuovo presidente della SEC. Considerato un profilo favorevole all’innovazione e con forti legami con il mondo finanziario, Atkins ha dichiarato che intende fornire un quadro normativo “razionale, coerente e basato su principi” per le criptovalute. Dopo anni di incertezza sotto la gestione Gensler, l’industria spera finalmente in una regolamentazione chiara e costruttiva.

Tuttavia, non mancano le sfide. Il Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), guidato da Elon Musk, sta supervisionando tagli significativi al personale della SEC, che potrebbe perdere fino al 15% della sua forza lavoro. Questo ridimensionamento rischia di rallentare lo sviluppo di nuove regole per le crypto, proprio mentre si tenta di costruire una struttura normativa da zero. Alcuni esperti legali temono un impatto negativo sulla capacità dell’agenzia di vigilare efficacemente sui mercati.

