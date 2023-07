Ultime notizie, andamento dei prezzi e previsioni The Graph (GRT), Bancor (BNT) e FTX Token (FTT)

The Graph (GRT), Bancor (BNT) e FTX Token (FTT) sono alcune delle crypto su cui molti trader stanno spostando la propria attenzione in questo momento, ma perché? Proviamo ad analizzare gli eventi chiave che hanno influenzato il mercato di queste criptovalute e a fornire una prospettiva sulle possibili direzioni future.

Come noto, nel mondo in costante cambiamento delle criptovalute, è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi per prendere decisioni informate e fare trading criptovalute in modo più profittevole possibile.

Andamento di prezzo e ultime notizie su GRT, BNT e FTT

Cominciamo la nostra analisi con The Graph (GRT). Il prezzo di questa criptovaluta è aumentato del +17% nell’ultima settimana, raggiungendo 0,13 USD.

La capitalizzazione di mercato di The Graph ammonta a 1,1 miliardi di dollari, con un volume di scambio di 214,3 milioni di dollari nelle ultime 24 ore. Attualmente, ci sono 9,1 miliardi di token GRT in circolazione, con un tempo di detenzione medio di 83 giorni.

Per quanto riguarda invece Bancor (BNT) il prezzo di questa criptovaluta è salito del 5,21% nell’ultima settimana, arrivando a 0,41 USD.

La capitalizzazione di mercato di Bancor è di 61,3 milioni di dollari, con un volume giornaliero di scambi pari a 6,3 milioni di dollari. Attualmente, ci sono 149,7 milioni di token BNT in circolazione, con un tempo di detenzione medio ancora da specificare.

Infine vediamo FTX Token (FTT), che nell’ultima settimana, ha registrato un incremento di prezzo del +15,6%, raggiungendo il valore attuale di 1,47 dollari.

La capitalizzazione di mercato di FTT è di 483,3 milioni di dollari, con un volume giornaliero di scambi pari a 42,2 milioni di dollari. Al momento, ci sono 329 milioni di token FTT in circolazione. Tuttavia, è importante notare che FTX Token è considerato altamente volatile, e diversi exchange, come Coinbase, invitano gli investitori a procedere con cautela.

FTX Exchange e il debito residuo

Dopo un periodo turbolento di bancarotta e incertezza, FTX Exchange è riemerso sotto la guida del nuovo CEO, John Ray. Nell’ambito dei suoi sforzi per rilanciare l’exchange, FTX ha pubblicato una serie di 21 PDF contenenti i reclami dei clienti. Recentemente, un utente di nome Rana Mallah ha analizzato approfonditamente questi rapporti e condiviso i risultati sul suo account Twitter personale.

L’analisi di Mallah ha rivelato che FTX deve ai suoi clienti una somma totale di 8,85 miliardi di dollari. Una parte significativa di questo debito, circa 700 milioni di dollari, è costituita da FTX Token (FTT), Solana (SOL) e Serum (SRM). Tra gli 1,5 milioni di conti elencati come creditori, 278.000 sono considerati conti principali.

Scomponendo ulteriormente il debito, la maggior parte, pari a 5,37 miliardi di dollari, è costituita da stablecoin indicizzati al dollaro USA e da valute fiat come l’euro e la sterlina britannica.

Il debito rimanente include 2,15 miliardi di dollari in BTC e ETH, e 717 milioni di dollari sotto forma di FTT, SRM e SOL. Inoltre, vi sono diverse altre monete e token, come AVAX, FTM, AAVE, 1Inch e altri, che costituiscono il resto del debito.

L’impatto sul token FTT e le prospettive future

Nonostante l’enorme debito accumulato, la ripresa operativa di FTX Exchange il 28 giugno ha avuto un notevole effetto sul valore del token FTT. Il token di servizio dell’exchange ha registrato un notevole aumento di valore, con un prezzo attuale di negoziazione di 1,47 dollari, dopo un significativo aumento nell’arco delle ultime 24 ore. In effetti, qualche giorno fa FTT ha raggiunto un massimo di 2,4171 dollari.

Questo movimento positivo nel valore del token FTT suggerisce che, nonostante il peso del debito, gli investitori e i trader stanno dimostrando fiducia nella capacità di FTX Exchange di riprendersi e riacquisire importanza nel mercato delle criptovalute. La risposta del mercato alla ripresa delle operazioni indica che gli sforzi di FTX per risolvere i reclami dei clienti e ricostruire la fiducia sono stati riconosciuti e apprezzati.

Tuttavia, per garantire una ripresa finanziaria solida, FTX dovrà adottare un piano strategico accurato per gestire e ripagare il suo considerevole debito, garantendo al contempo il funzionamento ininterrotto dell’exchange.

La strada verso il recupero finanziario potrebbe non essere facile, ma con una leadership forte e il continuo sostegno della community crypto, FTX ha il potenziale per emergere da questo periodo difficile e riconquistare la sua posizione di primo piano nel panorama degli scambi di criptovalute.

