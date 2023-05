Uniswap sorpassa Coinbase grazie a Pepe e alle Meme Coins

Negli ultimi giorni, il protocollo di scambio decentralizzato Uniswap ha superato Coinbase in termini di volume giornaliero. Il tutto in concomitanza con la crescente popolarità dei Pepe e dei meme coins, tra cui Pepecoin (PEPE) che ha superato il miliardo di capitalizzazione di mercato.

Secondo i dati di DeFi Llama e CoinGecko, il 4 maggio entrambe le piattaforme hanno registrato circa 1,2 miliardi di dollari di volume, ma il giorno successivo Uniswap ha continuato a crescere fino a raggiungere i 2,2 miliardi di dollari contro i 1,3 miliardi di Coinbase.

Ad oggi, Uniswap sembra ancora essere leggermente avanti rispetto a Coinbase con 1,2 miliardi di dollari di volume rispetto ai 948 milioni di dollari della piattaforma statunitense.

Uniswap è un protocollo di scambio decentralizzato che ha tre diverse versioni su sei blockchain diverse, tra cui Ethereum, Arbitrum e Optimism. D’altra parte, Coinbase supporta solo Ethereum e tutte le reti compatibili con EVM.

Nonostante il recente aumento di volume possa essere attribuito al hype dei meme coins, entrambe le piattaforme si trovano in una forte competizione per il secondo posto in termini di volume di trading dallo scorso anno. Uniswap ha già superato Coinbase in termini di volume diverse volte nel 2022, soprattutto dopo il crollo di FTX lo scorso novembre che ha spinto i trader lontano dalle piattaforme centralizzate.

Uniswap è la piattaforma di trading decentralizzata leader per gli utenti, quadruplicando i numeri del suo concorrente più vicino, PancakeSwap, negli ultimi sette giorni. Nel mese di marzo, Uniswap ha raggiunto quasi 73 miliardi di dollari di volume di trading mensile, rappresentando il 61% di tutti i trading di DeFi negli ultimi sette giorni, secondo i dati di Dune dashboard.

Tuttavia, Binance continua a mantenere il primo posto indiscusso, con un volume di trading quasi sette volte superiore a quello delle piattaforme di cui abbiamo parlato fino ad ora, come evidenziato da Coingecko.

Possiamo dire quindi che la crescita del volume di Uniswap è una conferma del crescente interesse nei confronti degli exchange decentralizzati. Nonostante la recente crescita possa essere attribuita all’hype dei meme coins, il protocollo di Uniswap continua a conquistare il suo spazio all’interno del mercato grazie alle sue diverse versioni su blockchain differenti, nonché alla sua posizione di leader del mercato di trading decentralizzato.

