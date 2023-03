Vecchie o nuove criptovalute: Quale scegliere?

Hai difficoltà a scegliere tra le vecchie e le nuove criptovalute? Per aiutarti a decidere se investire nelle criptovalute veterane o in quelle nuove, potresti voler considerare alcuni vantaggi e svantaggi. In questo modo, potrai prendere meglio in considerazione le tue opzioni per prendere una decisione consapevole.

Vecchie criptovalute

Vuoi restare con i giocatori della serie A, come il Bitcoin. Non c’è niente di male a scegliere un prodotto cripto che abbia già un’esperienza consolidata per un periodo significativo. Almeno saprai già da ora di essere in buone mani. Forse avrai sentito molte storie di successo di piccoli investitori in criptovalute che sono riusciti a sfondare nel settore.

L’aspetto più interessante dei principali operatori di criptovalute è il loro curriculum con una buona dose di esperienza nel settore. È molto probabile che siano in grado di perfezionare il loro sistema per risolvere i problemi e le preoccupazioni che hanno incontrato lungo il cammino. Potresti aver letto dell’ultimo aggiornamento del Bitcoin che ha dato alla criptovaluta un’impennata di prezzo con caratteristiche e funzioni migliorate. Sicuramente vorrai una parte della torta tutta per te.

Tuttavia, questa volta non c’è alcuna garanzia per quanto riguarda la posizione di mercato. Si sa che la concorrenza nel settore può essere dura. La regola del gioco è l’innovazione, che potrebbe non essere la specialità della vecchia guardia. Nota che ci sono voluti diversi anni prima che Bitcoin riuscisse a introdurre un aggiornamento. C’è un notevole ritardo dall’inizio delle operazioni all’introduzione di sviluppi nel sistema.

Anche la durata della permanenza sul mercato potrebbe non essere favorevole per tutti quelli che desiderano sfruttare al meglio la loro opportunità di investimento in criptovalute. Molto probabilmente, i prezzi della criptovaluta sono relativamente alti, data la lunga storia del percorso dei prezzi. Questo significa che avrai bisogno di una quantità significativa di capitale per poter ottenere una quantità ragionevole di monete nel tuo portafoglio. Sì, devi spendere di più per capitalizzare considerando i prezzi.

Nuove criptovalute

Dal momento che sono nuovi sul mercato, ci si può aspettare che i prezzi siano davvero bassi. Non è necessario spendere molto per ottenere il numero di monete desiderato nel tuo portafoglio di criptovalute. La maggior parte di queste criptovalute ha un valore inferiore a 1 euro, quindi puoi davvero iniziare con un capitale minimo.

Per comprendere meglio questo aspetto, puoi trovare maggiori informazioni sulle piattaforme specializzate in criptovalute che collaborano con i broker autorizzati e forniscono indicazioni ai nuovi trader. Il sito web https://bitcoin-up.io/it/ è una di queste piattaforme.

Un altro aspetto positivo delle nuove criptovalute è che puoi sempre aspettarti delle novità. L’innovazione è spesso il punto di forza di questa classe di criptovalute. Puoi essere certo che arriverà qualcosa di nuovo ad attirare l’interesse degli investitori in criptovalute. Gli sviluppatori sanno che non possono svendere il prodotto affidandosi al vantaggio del prezzo. Inoltre, dovranno lottare con i concorrenti della stessa categoria.

Comunque sia, la mancanza di un’esperienza comprovata crea sempre molti dubbi nella mente degli investitori in criptovalute. Questa esitazione è stata alimentata dal modus operandi dei truffatori di criptovalute che costruiscono un prodotto solo per raccogliere un bottino sufficiente prima di lasciare i clienti senza nulla. Forse avrai letto la storia di OneCoin, che era stato etichettato come il prossimo Bitcoin prima che il suo schema Ponzi fosse scoperto dopo qualche anno.

Dovresti anche chiederti se la criptovaluta sarà in grado di ottenere un numero sufficiente di sottoscrittori. Senza un numero sufficiente di investitori, c’è la possibilità che la criptovaluta non riesca a prosperare sul mercato per molto tempo. Questo significa che perderai il tuo capitale nel caso in cui i prezzi non raggiungano un punto di stabilità.

Conclusione

Questi sono solo alcuni dei vantaggi e degli svantaggi delle nuove e vecchie criptovalute. Speriamo che questo ti sia utile nel tuo processo decisionale. Inoltre, dovresti sapere che, qualunque sia la tua scelta, dovresti sempre prendere delle precauzioni nel trading di criptovalute, considerandone i rischi.

