Il 2022 è stato un anno difficile per le criptovalute. Bitcoin ed Ethereum hanno perso circa il 70% rispetto ai loro picchi, mentre Cardano e Solana sono crollati di circa il 90%. Questi numeri sono evidentemente molto difficili da mandare giù, tanto che molti investitori hanno abbandonato il mercato delle criptovalute negli ultimi mesi.

Ma cosa bisognerebbe fare, allora? Bisognerebbe continuare a investire o no?

Proviamo a riepilogare perché investire in criptovalute nel 2023 (soprattutto a lungo termine) e chi invece dovrebbe starne alla larga.

Perché investire in criptovalute nel 2023 con i prezzi ai minimi storici

Il primo grande motivo che dovrebbe spingere verso il segmento molti investitori è che i prezzi sono ai minimi storici. Al suo apice, il Bitcoin costava quasi 70.000 dollari per token, mentre Ethereum aveva un prezzo vicino ai 5.000 dollari per token. Oggi il Bitcoin si trova a poco meno di 21.000 dollari, mentre Ethereum si trova a circa 1.500 dollari.

Dunque, chi è alla ricerca di un momento più conveniente per investire in criptovalute, potrebbe non avere un’occasione migliore di questa. Il mercato delle criptovalute è essenzialmente “in liquidazione” ed è possibile fare il pieno di investimenti di qualità a una frazione del prezzo.

Il secondo motivo è che la ripresa delle criptovalute potrebbe essere molto redditizia. Naturalmente, nessuno sa con certezza se il mercato delle criptovalute si riprenderà. Tuttavia, flessioni come questa non sono necessariamente rare in questo settore, e le principali criptovalute hanno affrontato situazioni peggiori in passato. Sia sufficiente ricordare che nel 2018 il prezzo di Ethereum è sceso di quasi il 95% nel corso dell’anno e che coloro che hanno investito nel momento più basso hanno poi avuto un rendimento di quasi il 4.500% solo nei tre anni successivi.

Il terzo grande motivo che dovrebbe spingerti verso il trading di criptovalute è che… potresti pentirti di non aver investito! La criptovaluta è un investimento speculativo, quindi nessuno, nemmeno gli esperti, sa come andrà a lungo termine…potrebbe anche cambiare il mondo. Quando decidi se investire o meno, considera dunque quale di queste opzioni rimpiangereste di più: investire ora e perdere denaro se la cripto fallisce, o non investire e perdere l’investimento di una vita se la cripto ha successo?

Conviene Investire o è meglio stare alla larga dalle criptovalute?

Nonostante i vantaggi evidenti dell’investimento in criptovalute, ci sono tuttavia una serie di motivi che dovrebbero suggerirti di scegliere il momento giusto e temporeggiare per entrare e acquistare Crypto. In particolar modo, una delle grandi certezze nell’ecosistema crypto è che le valute digitali continueranno a comportare una notevole volatilità anche in futuro. Al momento è impossibile sapere se le criptovalute avranno successo, dipende sempre dal periodo, c’è sempre la possibilità di guadagnare in modo importante o anche di andare in perdita rispetto a ciò che si investe, sicuramente il lungo termine potrebbe essere una delle scelte migliori per chi vuole perdere meno tempo a seguire l’andamento delle quotazioni e stare più sereno.

Anche nei periodi di congiuntura favorevole, i valori delle criptovalute possono subire alti e bassi davvero vertiginosi e non tutti gli investitori hanno la giusta attitudine a questi eventi… Se pensi di essere pronto allora andiamo a leggere il paragrafo successivo 🙂

Come investire in criptovalute con FXORO

Se ritieni sia un buon momento per investire in criptovalute come Bitcoin e Ethereum, sia al rialzo che al ribasso, sappi cheil miglior modo è certamente quello di utilizzare un broker regolamentato e professionale come FXORO (sito ufficiale).

Fondato nel 2012, il broker – uno dei preferiti dai trader italiani – garantisce ai suoi clienti un approccio innovativo agli investimenti finanziari online con una piattaforma sempre più qualificata sia per i trader alle prime armi che per quelli più esperti.

Tra i numerosi punti di forza di FXORO rileviamo infatti:

Tecnologia : offre una vasta gamma di prodotti nei mercati Forex e CFD con tecnologie all’avanguardia

: offre una vasta gamma di prodotti nei mercati Forex e CFD con tecnologie all’avanguardia Supporto : l’assistenza è sempre a disposizione per garantire la migliore esperienza di utilizzo al cliente

: l’assistenza è sempre a disposizione per garantire la migliore esperienza di utilizzo al cliente Sicurezza : il broker adotta i più alti standard di sicurezza previsti dal mercato finanziario

: il broker adotta i più alti standard di sicurezza previsti dal mercato finanziario Formazione: l’operatore fornisce i migliori strumenti per colmare la propria conoscenza degli strumenti finanziari e delle strategie di trading.

Puoi provare FXORO anche in modalità demo cliccando il link qui sotto.

Che cos’è la strategia DCA per le criptovalute?

Ora che sai quali sono alcuni degli spunti di investimento per il 2023 e quale operatore potresti utilizzare per le tue operazioni di trading, approfondiamo il tema presentandoti due strategie molto utili per chi vuole impiegare una parte del proprio capitale nelle valute digitali.

Cominciamo dalla strategia DCA, è una forma di investimento attivo che prevede l’acquisto di una criptovaluta a intervalli fissi. La strategia si basa sulla convinzione che il prezzo della valuta convergerà verso un valore intrinseco che è crescente nel tempo, dandoti così l’opportunità di conseguire importanti guadagni.

Come intuibile, pianificando una serie di investimenti predeterminati nel tempo, il principale vantaggio della strategia DCA è che elimina l’emozione dall’investimento: acquistando la valuta a intervalli fissi, infatti, hai meno probabilità di prendere decisioni impulsive che possono portare a perdite.

Un altro vantaggio della strategia DCA è la media del costo del prezzo di un titolo. Ciò significa che gli investitori acquisteranno più criptovalute quando i prezzi sono bassi e meno criptovalute quando i prezzi sono alti. Nel corso del tempo, questo dovrebbe portare a un costo medio per valuta più basso e, dunque, a rendimenti più elevati.

Naturalmente, come avviene per tutte le strategie, anche la DCA presenta anche alcuni potenziali svantaggi. Uno di questi è che richiede pazienza e disciplina, perché gli investitori devono attenersi al loro piano anche quando i prezzi sono in calo e… la tentazione di cambiare rotta sarà forte! Inoltre, non vi è alcuna garanzia che il prezzo della criptovaluta debba necessariamente crescere nel tempo.

Nonostante questi potenziali svantaggi, la strategia DCA può essere un modo efficace per costruire un buon patrimonio nel lungo periodo. Per gli investitori disposti a impegnarsi in un piano e a rispettarlo, la DCA può essere un ottimo modo per raggiungere i propri obiettivi di investimento. Vuoi provare la strategia senza rischi ? Prova un’account dimostrativo con 100.000€ virtuali su uno dei migliori broker regolamentati come eToro:

Ma allora, quando utilizzare la strategia DCA?

A nostro giudizio, ci sono alcuni momenti chiave in cui l’utilizzo di una strategia DCA ha senso:

quando si ha una chiara idea su come investire: come abbiamo visto, acquistando gradualmente la posizione, si riduce al minimo il rischio di sbagliare sulla valuta sottostante

quando l’asset è volatile: esattamente come avviene per le criptovalute, se un asset è soggetto a forti oscillazioni di prezzo, acquistare con la strategia DCA può aiutare l’investitore a evitare di rimanere esposto ai picchi di periodo

quando non si dispone di denaro sufficiente per acquistare la posizione desiderata tutta in una volta: investendo un importo fisso ogni mese, si può costruire lentamente la propria posizione senza dover anticipare l’intera somma di denaro.

Che cos’è la strategia BUY THE DIP per le criptovalute?

La seconda strategia che potresti prendere in considerazione è la BUY THE DIP (BTD), un impiego di investimento semplice ma efficace, che può essere utilizzata in qualsiasi mercato, comprese le criptovalute. In sostanza, la strategia consiste nell’acquistare gli asset quando stanno subendo un calo di prezzo a breve termine: considerato che si pensa che i prezzi di solito rimbalzino dopo un calo di breve durata, entrando in questo modo sul mercato si potrebbero ottenere importanti rendimenti.

Evidentemente, ci sono alcune cose da tenere a mente quando si utilizza la strategia BUY THE DIP. In primo luogo, è importante avere una chiara comprensione dell’asset che si sta acquistando. In secondo luogo, bisogna acquistare solo quanto ci si può permettere di perdere, visto e considerato che non ci sono garanzie che la strategia funzioni sempre! Infine, è necessario avere un piano coerente per l’utilizzo dell’asset e ricordare sempre che il tempismo è tutto, in questa strategia: meglio essere pazienti e aspettare l’occasione giusta per acquistare. Se infatti si compra troppo presto, il rischio è quello di perdere l’opportunità di trarre interessanti guadagni. Se invece si compra troppo tardi, si corre il rischio di vendere in perdita. Se vuoi provare la strategia con un broker sicuro e affidabile senza rischi e senza depositare, puoi aprire un conto demo in pochi minuti su PLUS500, dal link che segue:

Insomma, il principale pericolo della strategia BUY THE DIP per le criptovalute è quello di finire per acquistare una criptovaluta che è in bolla e che sta per crollare o, di contro, che ha già toccato il fondo e non è più un buon investimento.

Se vuoi comprare e scambiare criptovalute con un exchange, i migliori Wallet a nostro parere sono Binance e Crypto.com – qui la lista dei migliori exchange di Criptovalute, aggiornata.

