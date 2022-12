Warner Music Group pronto a lanciare Polygon Music NFT attraverso la piattaforma LGND

Ancora partnership Web 3 per la grande etichetta discografica Warner Music Group, che sta collaborando con una nuova piattaforma di musica e collezionabili costruita su Polygon.

Gli artisti che hanno firmato con le etichette del Warner Music Group emetteranno NFT musicali attraverso l’imminente mercato LGND Music che si basa su Polygon grazie ad una partnership pluriennale che è stata annunciata proprio nella giornata di oggi dalla principale etichetta discografica, dalla rete sidechain Ethereum e dalla startup musicale Web3.

Cos’è LGND Music e come funziona

Il lancio è previsto per il mese di gennaio, ma di cosa si tratta esattamente? LGND Music è un marketplace online che offrirà brani come NFT, che i fan potranno acquistare ed ascoltare attraverso la piattaforma, insieme ad altri oggetti da collezione digitali dei musicisti.

Con LGND arriveranno sia app desktop che per dispositivi mobili, che permettono di interagire con gli NFT, un po’ come succede con iTunes per Web3. Inoltre la società ha fatto sapere che supporterà anche NFT musicali da altre piattaforme.

Gli acquisti NFT che vengono effettuati attraverso l’app iOS di LGND saranno tuttavia soggetti alla controversa commissione di acquisto in-app di Apple, come confermato da un portavoce di LGND che ha parlato con Decrypt.

Ancora non è stato fatto il nome di nessuno degli artisti che rilasceranno NFT attraverso la piattaforma, ma la famosa etichetta di WMG Spinnin Records è parte dell’accordo. Si tratta di una delle più grandi realtà nel mondo della musica dance elettronica, ed ha all’attivo la pubblicazione di brani di artisti come David Guetta, Tiesto, R3HAB e Robin Shultz.

Sono proprio gli artisti di musica dance ed elettronica ad essersi maggiormente appoggiati alle criptovalute e alla tecnologia Web3, più di quanto abbiano fatto gli artisti di tutti gli altri generi musicali. La decisione della Warner Music non fa altro che portare avanti questa tendenza.

Tra i più grandi artisti che hanno acquistato o venduto NFT, e sostenuto questa tecnologia, trovaimo Deadmau5, Steve Aoki, 3LAU e Dillon Francis.

Ad ogni modo LGND non intende spingere tra i suoi utenti il concetto di self-custody, che prevede che essi detengano le proprie risorse in un portafoglio decentralizzato come MetaMask. Molti appassionati di criptovalute ritengono che il self-custody rappresenti un vantaggio essenziale per Web3, in quanto permette ai titolari di custodire le proprie chiavi private per le proprie risorse ed evitare il rischio centralizzato.

Mentre altre piattaforme simili ad LGND vedono il self-custody e i portafogli crypto come qualcosa di complesso, o addirittura come qualcosa di superfluo, quando si tratta di coinvolgere gli utenti tradizionali.

Sul sito web di LGND Music, la compagnia ha scritto un comunicato rivolto agli utenti, in cui afferma: “LGND Music non ti costringerà mai a connettere un portafoglio crypto per esplorare la piattaforma e manterrà tutte le tue risorse al sicuro nella tua raccolta”.

Chiarito questo resta la possibilità, per tutti gli utenti che preferiscono il self-custody, di collegare i propri portafogli se desiderano farlo.

Ryan Wyatt, CEO di Polygon Studios, ha recentemente dichiarato di ritenere che la partnership di Polygon con WMG e LGND sia una “pietra miliare entusiasmante per l’industria musicale”.

“Il modo in cui possediamo e viviamo la musica si sta evolvendo, abbracciando pienamente tecnologie decentralizzate e oggetti da collezione” ha aggiunto ancora Wyatt.

Warner Music Group quest’anno ha siglato diverse partnership Web3. Nel mese di gennaio 2022 ha annunciato l’intenzione di portare concerti ed event del metaverso in The Sandbox, mentre nel mese di febbraio ha siglato un accordo con il gioco di criptovalute Splinterlands per lo sviluppo di giochi in “stile arcade” riguardanti i suoi artisti.

Al tempo stesso WMG ha collaborato con il principale mercato Ethereum NFT OpenSea per portare altri artisti in Web3.

