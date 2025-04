Il futuro della crypto XRP dipende fortemente dall’esito della causa con la SEC e dalle successive mosse di istituzioni finanziarie e regolatori. Vediamo quali sono i recenti sviluppi riguardanti la causa e le opinioni del CEO di Ripple.



Ripple patteggia con la SEC

La terza criptovaluta per capitalizzazione, XRP, è tornata al centro dell’attenzione dopo che la causa tra Ripple e la SEC sembra ormai vicina alla conclusione e un ETF futures in leva x2 è stato approvato nella scorsa settimana. Gli investitori e la comunità crypto si chiedono se questi progressi potranno davvero innescare una corsa rialzista tale da portare XRP a superare i 12,5 dollari come previsto da Standard Chartered, o addirittura i 20 dollari. Di seguito analizziamo i fattori chiave che potrebbero influenzare il prezzo di XRP nei prossimi mesi.



Secondo il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, l’azienda sarebbe disposta a pagare un accordo da 50 milioni di dollari in XRP per risolvere la causa contro la SEC. Se il governo USA accettasse di detenere XRP nel proprio portafoglio di asset digitali, ciò rappresenterebbe una legittimazione fortissima per la criptovaluta.

Secondo quanto riportato dall’avvocato James K. Filan, né la SEC né Ripple faranno ulteriori deposizioni il 16 aprile, segno che un accordo è vicino e che siano in attesa di approvazione dalla Commissione. La nomina ufficiale di Paul Atkins come nuovo presidente della SEC, noto per le sue posizioni pro-crypto, potrebbe essere il tassello finale per sbloccare l’intesa.

La spinta degli ETF e delle istituzioni

Diversi analisti ritengono che il prezzo di XRP possa effettivamente “aggiungere uno zero” e raggiungere i 10 dollari. Con un’offerta circolante di circa 58 miliardi di token, ciò porterebbe la capitalizzazione di mercato a circa 580 miliardi di dollari, superando Ethereum e diventando il più grande altcoin del mercato crypto.



Uno dei catalizzatori più potenti sarà la potenziale approvazione degli ETF spot su XRP negli Stati Uniti. Il mercato attende con ansia una decisione da parte della SEC sulle prime richieste, prevista per maggio 2025, e JPMorgan ha stimato afflussi potenziali tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari in questi prodotti finanziari.

Partnership tra Ripple e SWIFT

Un altro fattore che potrebbe alimentare la corsa al rialzo è l’integrazione di Ripple con SWIFT, il sistema internazionale per i pagamenti interbancari. Questa mossa, considerata plausibile dopo la conclusione della causa legale, darebbe a XRP un posizione dominante nel settore dei pagamenti in criptovalute.

Standard Chartered ha pubblicato una previsione audace, suggerendo che XRP potrebbe superare Ethereum in capitalizzazione di mercato entro il 2028. Secondo le stime, il prezzo di XRP potrebbe raggiungere 5,50 dollari entro il 2025, 8 dollari nel 2026, 10,40 dollari nel 2027 e 12,50 dollari nel 2028, un incremento di circa il 500% rispetto al prezzo attuale, che si aggira sui 2,15 dollari.

Best Wallet: gestire crypto con facilità

Best Wallet è un innovativo web3 wallet progettato per semplificare la gestione delle criptovalute e che potrebbe risultare funzionale a chi cerca di sfruttare il pieno potenziale di crypto come XRP in questo momento.

A differenza dei wallet tradizionali, Best Wallet non si limita a custodire asset digitali, ma integra funzionalità avanzate come il trading decentralizzato attraverso il suo DEX integrato, che consente scambi diretti e trova i migliori tassi tra oltre 200 piattaforme. Supporta più di 60 blockchain e oltre 1.000 criptovalute in un’unica app mobile non custodial e senza processo di KYC, garantendo pieno controllo delle chiavi private agli utenti. Uno degli strumenti più apprezzati è la funzione Upcoming Tokens, che permette di scoprire nuovi progetti crypto in fase iniziale, accuratamente selezionati.



Al cuore dell’ecosistema di Best Wallet c’è il token $BEST, che offre molteplici benefici ai suoi possessori. Attualmente in fase di prevendita sul sito web ufficiale, BEST offre vantaggi esclusivi come riduzione delle commissioni di scambio, accesso anticipato ai nuovi progetti, rendimento da staking annuo del 130%, cashback maggiorato utilizzando la Best Card e diritti di voto per influenzare la governance del progetto.

La prevendita di $BEST ha raggiunto i 11,6 milioni di dollari fino a questo momento, con il token disponibile ancora a un prezzo vantaggioso di 0,002475 dollari prima dell’aumento previsto tra 30 ore. Con una struttura così completa, l’ecosistema di Best Wallet si candida come una delle sorprese più interessanti del 2025, come evidenziato da diversi analisti crypto, tra cui Matteo Afrasinei.

