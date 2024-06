YouHodler recensioni e opinioni: è sicuro? Come funziona, commissioni e vantaggi

Hai sentito parlare di YouHodler e vorresti sapere cosa è e come funziona? Oppure sei alla ricerca di un exchange criptovalute che offra molto di più rispetto ai tradizionali exchange? In entrambi i casi sei nel posto giusto perchè questa recensione ti spiegherà tutto quello che c’è da sapere su YouHodler.

Tanto per iniziare ci preme tranquillizzare tutti sulla serietà e sull’affidabilità di questo exchange: non si tratta di una truffa ma di una piattaforma che addirittura può vantare una doppia licenza: la prima a Cipro, tipica del settore, e la seconda in Svizzera. In più YouHodler è anche regolamentata in Italia e altri paesi UE. Torneremo sull’aspetto regolamentazione nei paragrafi successivi ma già adesso ti possiamo dire che YouHodler è sicura.

YouHodler vantaggi e svantaggi in sintesi

Se non hai tempo e voglia di leggere tutta la nostra recensione su YouHodler, può esserti utile questa tabella sintetica in cui abbiamo raccolto i vantaggi e gli svantaggi di questo exchange.

La maggior parte delle caratteristiche citate in tabella saranno poi riprese e sviluppate con maggiore attenzione nei paragrafi successivi.

Vantaggi 👍 Svantaggi 👎 regolamentazione in Svizzera numero di criptovalute più basso di altri exchange registrazione presso l’Organismo Agenti Mediatori (OAM) dell’Italia alto profilo di rischio usando le funzionalità avanzate pratica registrazione online dal sito ufficiale exchange più giovane rispetto ai concorrenti piattaforma desktop e app mobile molto intuitive deposito minimo 100 euro importo minimo per il trading 10 euro possibilità chiedere prestiti usando le crypto come garanzia (crypto loan) funzioni di trading avanzate (MultiHodl) possibilità di guadagnare interessi composti con Turbocharge rispetto della normativa anti-riciclaggio programma fedeltà Cloud Miner bonus e promozioni servizio assistenza clienti sempre disponibile recensioni e opinioni positive su Trustpilot

Cosa dedurre da questa lista di vantaggi e svantaggi di YouHodler? Non è necessario essere degli esperti di crypto e di investimenti per vedere che i primi battono nettamente i secondi.

Cosa è YouHodler

Iniziamo con l’evidenziare cosa non YouHodler. Sicuramente non è uno dei brand più famosi tra i crypto-exchange. Oggettivamente parlando ci sono piattaforme molto più celebri di YouHodler. Il fatto che la notorietà sia molto più contenuta deriva tanto per iniziare dalla giovane età anagrafica della piattaforma. YouHodler è stata fondata nel 2018 in Svizzera dal CEO Ilya Volkov come piattaforma di crypto lending. Fin da subito, quindi, centrano le criptovalute (come per tutti gli exchange) ma centrano anche i prestiti, nel caso specifico, garantiti da criptovalute.

Ma non sono solo ragioni anagrafiche a spiegare perchè YouHodler sia meno nota degli exchange più popolari. A pesare è anche il target di riferimento. YouHodler proprio perchè piattaforma di crypto lending che, tra le tante altre funzioni, consente di avere interessi sulle criptovalute che vengono depositate, si rivolge ad un profilo di investitore con una certa esperienza. Non solo ma il fatto che vengano anche proposti servizi molto speculativi come ad esempio MultiHODL (ne parleremo dopo) è un ulteriore elemento a dimostrazione del fatto che la piattaforma si rivolga soprattutto a trader disposti a correre un livello di rischio più alto per avere rendimenti che gli exchange tradizionali non sono in grado di dare.

Una cosa però è la targhettizzazione e un’altra sono le scelte commerciali. Il mercato delle criptovalute è giovane rispetto ai mercati tradizionali ed è quindi normale che attiri tantissimi trader alla loro prima volta con i crypto-asset. YouHodler con la sua proposta di oltre 50 criptovalute, tra cui tutte le principali tra cui Bitcoin e Ethereum, è comunque un’alternativa che anche se sei interessato solo a comprare, vendere e scembiare crypto, potresti prendere in considerazione.

YouHodler crypto-piattaforma 100% sicura

Nata in Svizzera, YouHodler ha anche sede in Svizzera ed è quindi soggetta alla regolamentazione elvetica. La società a monte, YouHodler SA, può vantare la licenza FINMA. L’entità europea è invece entità europea è Naumard LTD, con sede a Cipro. Presente in Italia da luglio 2022, YouHodler è registrata e approvata dall’Organismo Agenti Mediatori (OAM). Il fatto che la piattaforma sia registrata in Italia significa che essa può operare come fornitore di servizi di criptovalute nel pieno rispetto delle leggi nazionali sul settore.

YouHodler è inoltre affiliata al Finanzial Services Ombudsman FINSOM, a Crypto Valley e all’agenzia per la promozione dell’innovazione e degli investimenti INNOVAUD del Cantone di Vaud. La società è anche iscritta all’ADAN, ente che raggruppa i professionisti del settore degli asset digitali e della blockchain Europa. YouHodler è anche regolamentata come Virtual Asset Service Provider (VASP) sia in Italia che presso la Banca di Spagna.

Il fatto che la piattaforma possa vantare tutta una lunga serie di partnership con fornitori di pagamento regolamentati sia in UE che in Svizzera, nonchè la presenza di tutte le autorizzazioni previste per legge, fuga ogni dubbio sull’affidabilità della piattaforma. YouHodler è sicura.

Cosa puoi fare con YouHodler e perchè dovresti sceglierla

Il mercato dei crypto-exchange è sempre più competitivo e di conseguenza le proposte dei players tendono ad essere sempre più composite. YouHodler va oltre tutto questo perchè presenta prodotti come il già citato MultiHODL o Turbocharge che ti consentono di massimizzare i tuoi rendimenti facendoti carico di un rischio maggiore. Si tratta di prodotti che nessun exchange, neppure il più evoluto, è in grado di offrire.

Dovesti quindi scegliere YouHodler se stai cercando molto di più di quello che ti può dare l’exchange che ha in assoluto i crypto-servizi più variegati al mondo.

Ma cosa si intende con molto di più? Senza dilungarci più di tanto, ecco un rapido elenco di tutto quello che puoi fare con YouHodler:

la possibilità di avere interessi sulle criptovalute che depositi

la possibilità di avere prestiti istantanei garantiti da criptovalute con strumenti come Turbocharge

la possibilità di fare trading long o short cavalcando l’intrinseca volatilità delle crypto con strumenti come MultiHodl

In più ci sono le funzionalità classiche del settore. In quanto exchange YouHodler ti consente di vendere, comprare e scambiare 52 criptovalute e 8 stablecoin. Ci sono tutte quelle più famose tra cui Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Coin, Ripple ed altre. Mancano le crypto meno popolari che invece puoi trovare su tutti gli altri exchange tradizionali. Inoltre come tutte le piattaforme di scambio, anche YouHodler ti permette di convertire cripto/cripto e fiat/cripto.

Tirando quindi le somme, YouHodler ti permette di avere il massimo delle criptovalute non esaurendo la tua esperienza semplicemente al classico scambio di crypto-asset ma introducendo funzionalità inedite per il comparto che ti consentono di puntare a guadagni più alti (aumenta però anche il rischio).

Come funziona YouHodler: l’exchange criptovalute

YouHodler è in primo luogo un exchange…ma non solo – BorsaInside

YouHodler consente di scambiare criptovalute sia attraverso la la piattaforma web accessibile da browser, che mediante App per dispositivi mobili (Andorid oppure iOS) al pari di quello che avviene con tutti i migliori crypto-exchange.

La funzionalità della piattaforma YouHodler non ha nulla da invidiare ai top del settore: navigazione molto intuitiva e alla portata di tutti ed esperienza utente coinvolgente sono i punti di forza tanto della versione desktop quanto dell’App.

Il funzionamento di entrambi gli ambienti di lavoro è stato pensato per consentire all’utente di avere sempre tutto sotto occhio. Dalla stessa videata, quindi, è possibile sia effettuare le classiche operazioni di un exchange (vale a dire vendere, comprare e scambiare crypto) che passare alle funzionalità più avanzate che consentono di ottenere guadagni più alti facendosi però carico di un rischio maggiore. In più è sempre ben visibile il box dell’assistenza clienti con cui contattare un operatore in tempo reale.

Ma come funziona la parte exchange di YouHodler nel dettaglio? L’intero procedimento è molto rapido.

Tanto per iniziare è necessario registrarsi. La procedura è quella classica degli exchange e quindi compilazione del form indicando paese di residenza, e-mail e password. Interessante il fatto che per rendere ancora più rapida la fase di registrazione, sia possibile farlo direttamente dall’account Google o Apple. Attenzione perchè è nella fase di registrazione che vanno inseriti eventuali bonus e codici referral.

Una volta completata la registrazione (il via libera viene dato dallo staff dell’exchange che procede prima con la verifica della regolarità dell’identità) sei pronto a sbloccare il valore del tuo asset.

Per farlo è necessario passare al secondo step: la ricarica del conto. Anche in questo caso, tutto è molto simile alla procedura richiesta da altri broker a partire dalla possibilità di usare diverse valute fiat. Dalla sezione Portafogli della dashboard personale, devi scegliere la valuta (nel caso dell’Italia è l’Euro) e quindi cliccare su Deposita. I metodi a disposizione per ricaricare il conto sono tantissimi: dal bonifico bancario, ad ADV Cash fino a Apple Pay e alle carte di credito ma solo quelle del circuito VISA (e questo è un limite rispetto agli altri exchange).

Una volta ricaricato il conto, è tutto pronto per comprare criptovalute usando la valuta flat. E’ sufficiente specificare la crypto da comprare, la quantità e quindi procedere.

Tramite la dashboard personale sarà possibile gestire in massima autonomia gli asset digitali, comprare e vendere crypto con pochissimi passaggi oppure semplicemente lasciarle sul wallet. Da non tralasciare i tanti benefici che derivano dal programma fedeltà Cloud Miner.

Se il numero di criptovalute disponibili sull’exchange è molto più basso rispetto a quello dei top del settore, anche lato crypto-scambio, YouHodler ha un asso nella manica che solo pochi players del settore possono vantare: l’accesso alle tante promozioni, ai bonus di benvenuto e ai concorsi grazie ai quali è possibile incrementare i proprio guadagni.

I bonus YouHodler tendono sempre a cambiare. Per questo motivo ti consigliamo di verificare quali sono le promozioni sul sito dell’exchenge e sapere così tutto quello che serve per trarne vantaggio.

Le funzionalità esclusive di YouHodler

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, YouHodler è molto di più un exchange e offre funzionalità che le piattaforme top dello scambio crypto non prevedono.

Due le più importanti: MultiHODL e Crypto Loans (prestiti crypto). Sono queste due funzioni il vero valore aggiunto poichè consentono di ottenere guadagni molto più alti rispetto a quelli classici di un exchenge. Come noto a chi ha un minimo di esperienza, nel mondo del trading online quando le possibilità di rendimento salgono, anche il rischio aumenta.

Ecco perchè strumenti come MultiHODL e Crypto Loans sono consigliati solo ai trader con una certa esperienza e non ai principianti. Questo volevamo puntualizzarlo perchè l’obiettivo di questa recensione è quello di essere quanto più oggettivi possibile.

Ad ogni modo anche se sei un principiante sarai certamente incuriosito da MultiHODL e da Crypto Loans. Di cosa si tratta? Come funzionano?

Partiamo dalla prima.

Cosa è MultiHODL di YouHodler

MultiHODL è la prima delle funzionalità rivoluzionarie offerta da YouHodler. Progettata per sfruttare al massimo la volatilità delle criptovalute, MultiHODL è basata sulla leva finanziaria e ti consente di utilizzare il motore alimentato dai prestiti crittografici per moltiplicare il valore delle tue criptovalute sia in scenari di rialzo che di ribasso. Con MultiHODL puoi impostare quella che sarà la tua perdita massima consentita e moltiplicare il valore delle tue criptovalute anche fino a 50 volte.

Puoi iniziare a fare trading con un investimento minimo di soli 10 dollari per poi accrescere successivamente la somma investita.

Ideale se desideri massimizzare il rendimento del tuo capitale investito in criptovalute, con questa funzionalità puoi cavalcare la volatilità, moltiplicare il valore delle criptovalute grazie alla leva finanziaria e impostare limiti di perdita massima per gestire il rischio. Inoltre lo strumento consente di ottenere contemporaneamente un rendimento fisso. Infatti puoi guadagnare anche fino al 12 per cento annuo sui tuoi fondi nelle operazioni aperte.

Per usare usare MultiHODL dovrai anzitutto selezionare un asset di trading. Per farlo puoi usare funzioni come Top Cap e i Top Mover.

Ammettiamo che tu abbia scelto Bitcoin. A questo punto analizza i parametri di performance e prevedi quale sarà la direzione del BTP: in caso di view rialzista vai di BUY mentre con view ribassista opta per SELL.

Inserisci la modalità dell’investimento, l’importo e scegli il moltiplicatore di leva.

Il sistema, a questo punto, ti consente di effettuare un ordine di mercato immediato oppure di impostare un pending order che sarà poi attivato ad un prezzo specifico.

Ultimo step è l’impostazione dei livelli di take profit e stop loss per meglio gestire il rischio.

La posizione con MultiHODL di YouHodler è aperta.

Nonostante MultiHODL offra opportunità di guadagno molto significative e la stessa interfaccia sia molto intuitiva va sempre considerato l’alto rischio. Soprattutto se sei alle prime armi è meglio implementare una strategia prudente. Fatto 100 il capitale investito con YouHodler (ad esempio per comprare crypto), al massimo il 20 per cento è da destinare alla funzionalità MultiHODL in modo tale da gestire al meglio il rischio.

Con YouHodler si possono avere prestiti in criptovalute

I parametri da inserire per richiedere un prestito con garanzia crypto – BorsaInside

La seconda funzionalità che rende così particolare YouHodler è la possibilità di aver prestiti in criptovalute. La denominazione tecnica è crypto-loan.

In pratica YouHodler ti consente di avere un prestito con garanzia le criptovalute in tuo possesso. Il prestito, se deliberato, ti verrà erogato alla luce del valore delle criptovalute depositate. Ma per quale motivo dovresti sfruttare questa funzionalità?

Ammettiamo che ci sia l’esigenza di avere della liquidità sottoforma di stablecoin da usare per effettuare degli investimenti. Se nel tuo wallet c’è una certa quantità di Bitcoin o altri crypto-asset su cui non sei interessato ad operare, potresti usarli, anche in parte, per avere il prestito che ti occorre. In pratica utilizzeresti crypto destinate a rimanere ferme come collaterale.

Tutte e 50 le crypto disponibili sull’exchange possono essere usate come garanzia per avere un prestito. L’aspetto interessante è l’assenza di commissioni e di prelievi.

Ci teniamo a precisare che il crypto-loan non è una funzionalità “formale” usata per attrarre investitori che vogliono guadagnare di più con le criptovalute. Il fatto che il rapporto tra prestito e valore (tecnicamente parliamo di Loan-to-Value ratio) sia compreso tra il 90 e il 97 per cento, lo rende tra i più alti in assoluto tra quelli offerti dai competitor.

La procedura avere un prestito in criptovalute con YouHodler è molto semplice.

Una volta attivato il conto (qui il sito ufficiale per registrarsi) è necessario trasferire crypto sul wallet personale.

A questo punto è necessario accedere alla sezione prestiti e, usando il calcolatore free, procedere con la definizione delle caratteristiche del prestito. E’ in questa schermata che può essere scelto il collaterale (ad esempio BTC), il valore del prestito e il rapporto prestito/valore.

Il sistema di default calcolerà la tariffa giornaliera, la durata massima del prestito e ovviamente l’importo erogato.

Se le condizioni sono di tuo interesse non devi far altro che procedere con la richiesta.

Il prestito viene approvato in modo rapidissimo e può essere erogato sia in crypto che in valuta fiat.

Come avviene con tutti i finanziamenti tradizionali, al momento dell’erogazione scatta l’obbligo della restituzione.

Tutto fantastico ma c’è una variabile da considerare: il mercato delle criptovalute è quello più volatile in assoluto. Poichè le crypto ferme sul wallet sono la garanzia del prestito erogato, in caso di forti ribassi, il valore di tale garanzia subirebbe un crollo. In tal caso, il debitore dovrebbe fornire altra liquidità per il suo prestito oppure perderebbe la garanzia.

In pratica il funzionamento dei prestiti in criptovalute di YouHodler espone il richiedente al rischio-liquidazione.

Abbiamo una buona notizia per te: puoi imparare a limare questo rischio impostando un rapporto rischio/valore congruo alle tua capacità.

Come puntare a guadagnare il massimo dai prestiti con Turbocharge

La funzionalità Turbocharge è una sorta di collaterale dei crypto-loan di YouHodler. In pratica una volta usate le crypto come garanzia per avere il prestito (magari seguendo gli accorgimenti dati nel precedente paragrafo), puoi usare i fondi ottenuti per comprare altre crypto. Nel caso in cui il prezzo di queste criptovalute avute come prestito dovesse salire, si può avere un profitto.

Questo procedura può essere teoricamente replicata fino a 15 volte. In pratica usando la valuta fiat avuta in prestito andresti a comprare altre criptovalute (sempre senza commissioni) che andresti ad usare come garanzia per avere altri prestiti i cui proventi li utilizzeresti per comprare ulteriori crypto che poi sarebbero usate per altri prestito. In pratica una sorta di catena il cui unico limite dovrebbe essere il livello massimo di rischio da assumere gestibile specificando sempre un Take Profit che, se dovesse scattare, porterebbe YouHodler a rimborsare le commissioni usando la garanzia e dando il resto delle crypto. e

In conclusione: MultiHODL, crypto-loan e Turbocharge sono tutte funzionalità grazie alle quali YouHodler consente di guadagnare di più rispetto ad un exchange tradizionale. Importante è essere consapevoli che si tratta di strumenti ad alto rischio che vanno maneggiati non solo con attenzione (questo vale sempre) ma anche con la progressione dovuta.

Commissioni e costi applicati su YouHodler

YouHodler vanta tantissime funzionalità esclusive grazie alle quali si può avere il massimo dalle crypto e su questo non ci sono dubbi. Il punto è: quanto costa tutto questo? Quali sono le commissioni che vengono applicate dall’exchange?

Tenendo conto che ci sono tante funzionalità che vanno oltre il perimetro classico dell’exclange, è ovvio che i costi varino a seconda del servizio specifico.

Proprio per questo motivo ci viene più comodo parlare dei costi e delle commissioni di YouHodler mediante una tabella riepilogativa in cui è tutto sintetizzato.

Funzione Costo/commissioni Registrazione Gratis dal SITO UFFICIALE Deposito minimo 100$ Commissioni sui depositi in Euro Gratis (bonifico e crypto)

1% (carta di credito e Apple Pay)

0,5% (AdvCash) Commissioni sul prelievo 5,00€ fisse sui prelievi in Euro

variabili in base alla chain usata sui prelievi in crypto Prestito minimo 100$ Commissioni di prestito variabili a seconda della durata e della copertura Commissioni per la funzione MultiHODL prevista una commissione di rollover, prima ora offerta dalla piattaforma di YouHodler

Commissioni per la funzione Turbocharge variabili a seconda della durata e della copertura

In generale, costi e commissioni applicati da YouHodler sono in linea con quelli degli exchange tradizionali. Tuttavia le commissioni previste per le funzionalità aggiuntive (per intendersi prestiti, MultiHodl e Turbocharge), in alcuni casi, possono davvero essere elevate.

Programma fedeltà YouHodler Cloud Miner per guadagnare ancora di più

Con Cloud Miner si può guadagnare fino a 0,05 BTC al mese senza le complessità del mining tradizionale – BorsaInside

In uno dei precedenti paragrafi abbiamo fatto riferimento a YouHodler Cloud Miner. Di cosa si tratta e perchè potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto?

Vediamo in estrema sintesi. La denominazione potrebbe far subito pensare al mining di criptovalute che invece non centra assolutamente niente.

YouHodler Cloud Miner è semplicemente l’esclusivo programma di ricompense dell’exchange svizzero grazie al quale si possono guadagnare Bitcoin senza tanti sforzi. In pratica a reddito puoi andare ad aggiungere reddito.

Tutto potenzialmente interessante e infatti è troppo bello per essere vero. Almeno per tutti.

Il programma fedeltà di YouHodler si rivolge espressamente ai trader che gestiscono volumi significativi di transazioni e offre loro ricompense anche consistenti che sono pagate direttamente in Bitcoin. Non è quindi un programma per tutti e infatti l’aumento del livello dell’utente, aumentano anche le ricompense e ciò consente ai trader di guadagnare più BTC.

Se vuoi aderire al programma YouHodler Cloud Miner devi semplicemente andare sulla sezione specifica della piattaforma e cliccare i blocchi da “minare”. A questo punto non dovrai far altro che attendere il tempo adeguato per poi avere gratis la ricompensa prevista. Tutti possono iscriversi al programma fedeltà ma, poichè sarà necessario molto frequentemente alla piattaforma evidenziando in questo modo un certo volume di attività, alla fine solo se sei molto presente potrai guadagnare Bitcoin.

Logicamente, una volta capito il meccanismo, ci sarà tutto l’interesse ad avere una elevata attività per poter minare quanto più possibile e quindi guadagnare più Bitcoin.

Il programma YouHodler Cloud Miner è senza dubbio originale ma il nostro invito è non scordare che più attività di trading si traduce in rischi più alti.

YouHodler recensioni e opinioni: cosa dicono gli utenti

Netta prevalenza di opinioni positive su Trustpilot – BorsaInside

Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Come sempre l’ultimo paragrafo sarà dedicato alle recensioni e alle opinioni degli utenti che hanno usato YouHodler e le sua varie funzionalità. I giudizi, quindi, non sono i nostri ma quelli che si possono trovare sul web.

Le fonti sono Trustpilot per quello che riguarda YouHodler in generale e poi App Store e Google Play Store per quanto concerne l’app rispettivamente per iPhone e per Android.

Per quello che riguarda le opinioni su YouHodler presenti su Trustpilot, le recensioni inserire in banca dati iniziano ad essere un numero considerevole essendo arrivate a oltre 1100 (il che non è poco vista la giovane età anagrafica dell’exchange). La valutazione media è di 4,2 su 5 con ben il 71 per cento delle recensioni su YouHodler che sono altamente positive (5 stelle). Scorrendo tra i vari commenti di questa fascia, balzano subito all’occhio i giudizi positivi sul servizio clienti e sull’estrema sicurezza sia all’atto della registrazione che nel deposito dei fondi.

Su Trustpilot c’è poi un 9 per cento di opinioni negative su YouHodler che, come spesso avviene quando si parla di servizi finanziari, sembrano essere dettate più che altro da esperienze personali negative.

Appena 176 le recensioni su YouHodler presenti su Apple Store. La valutazione è però alta con 4,3 stelle su un massimo di 5. Funzionalità, eccellente assistenza clienti, interessi vantaggiosi pagati regolarmente, depositi semplici e prelievi rapidi sono alcuni degli spetti positivi frequentemente citati nelle recensioni degli utenti. Tra le opinioni negative, invece, sono da annoverare la presenza di bug nell’app e i tempi di attesa più lunghi del previsto per i depositi. Anche in questo caso si tratta di giudizi su eventi personali.

E per finire ci sono le recensioni su YouHodler presenti su Google Play. In questo caso i giudizi sono migliaia: oltre 6000. Il campione è quindi molto più esteso rispetto a quello disponibile di Apple Store e questo significa giudizio più attendibile. 3,8 su 5 la valutazione degli utenti. I punti di forza citati sono la struttura dell’app e l’estrema semplicità di utilizzo. Ci sono numerose recensioni negative ma, e questo è un ulteriore aspetto a dimostrazione dell’affidabilità dell’exchange, lo staff di YouHodler risponde sempre. Del resto proprio il servizio clienti sempre disponibile viene citato come uno dei più grandi vantaggi della piattaforma.

E tu hai già usato YouHodler e vuoi darci la tua opinione su come è andata ma anche su quello che ti è piaciuto di più e di meno? Lo spazio commenti è a tua disposizione.

