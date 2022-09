3 azioni e-commerce che val la pena comprare oggi

Le azioni commerce possono ancora garantire rendimenti interessanti per gli investitori? Naturalmente si, a patto di scegliere i titoli giusti. Di seguito ne trovate tre, tra i migliori disponibili sul mercato.

Shopify

Shopify dispone di oltre 2 milioni di commercianti in 175 Paesi, fornendo loro una piattaforma per elaborare gli ordini e gestire i negozi online. Si tratta di un numero di utenti più che doppio rispetto a quello del 2018, in continua crescita.

Tuttavia, il difficile confronto tra la crescita annuale e l’accelerazione degli acquisti online nel 2020 e nel 2021 ha fatto scendere il prezzo delle azioni del 75% su base annua. E sebbene sarebbe stato comunque impossibile continuare a far crescere i ricavi da abbonamento del 70% o più all’anno, Shopify sta comunque registrando una solida crescita. Nel secondo trimestre, il fatturato totale è aumentato del 16% a/a, con un tasso di crescita composto del 53% negli ultimi tre anni.

L’attività di Shopify è stata costruita per servire i commercianti online, ma l’azienda sta diversificando offrendo anche soluzioni per i punti vendita fisici. E così, nel secondo trimestre il volume di merce lordo offline è aumentato del 47% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la crescita offline suggerisce che Wall Street sta sottovalutando la posizione competitiva di Shopify, con un rapporto prezzo/vendite del titolo inferiore a 10, dopo essere stato scambiato a circa 50 volte le vendite solo pochi anni fa.

Amazon

Quando si parla di e-commerce, non si può non parlare di Amazon, un altro titolo di punta dell’e-commerce. Il colosso ha una gigantesca capitalizzazione di mercato di 1,4 trilioni di dollari, ma ha anche quasi raddoppiato il suo fatturato annuale negli ultimi tre anni e ha generato oltre 60 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo durante la pandemia.

Le dimensioni del mercato globale dell’e-commerce suggeriscono che Amazon continuerà a crescere per molto tempo, ed è qui che la sua potenza di cassa si rivelerà molto utile. In seguito all’enorme accelerazione della domanda nel settore della vendita al dettaglio e dei servizi cloud nel 2020, l’anno scorso il management ha aumentato notevolmente il budget per le spese in conto capitale per espandere la capacità e anticipare la curva della domanda.

Amazon continua a rivelarsi molto dinamica sul fronte commerciale. Ha ad esempio appena firmato un accordo per vendere i prodotti per il fitness di Peloton nel suo store…

MercadoLibre

Se si vuole investire nell’e-commerce dell’America Latina, allora MercadoLibre è ciò che ci vuole. D’altronde, l’America Latina è uno dei mercati dell’e-commerce in più rapida crescita al mondo, con 650 milioni di abitanti, offrendo al fornitore di pagamenti digitali dominante nella regione un’opportunità di mercato doppia rispetto a quella degli Stati Uniti.

La piattaforma di pagamenti di MercadoLibre, Mercado Pago, ha registrato 38 milioni di utenti unici attivi nel secondo trimestre e sebbene l’azienda abbia facilitato più di un quarto delle vendite al dettaglio online in America Latina nel 2021, ha ancora un ampio margine di crescita davanti a sè, dato che si stima che nella regione ci siano circa 300 milioni di acquirenti digitali.

Ad ogni modo, il motivo più importante per acquistare il titolo in questo momento sembra essere la sua valutazione: il leader dell’e-commerce latinoamericano è infatti scambiato al rapporto prezzo/vendite più basso degli ultimi dieci anni, pari ad appena cinque volte le vendite dei 12 mesi precedenti…

