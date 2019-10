Seed Money fa il suo ingresso nel capitale di RepUP

Importante riconoscimento per la startup che gestisce la reputazione dei locali.

Continua il momento piuttosto dinamico del mercato delle startup italiane, con Seed Money che qualche giorno fa ha confermato l’ingresso nel capitale di RepUP, la nuova iniziativa imprenditoriale guidata dal CEO Salvatore Viola, che ha come obiettivo quello di gestire una migliore reputazione online dei locali.

Federico Barcherini, co-founder di Seed Money, ha commentato la scelta di investire nel capitale di RepUP in maniera soddisfatta, definendosi orgoglioso del lavoro effettuato dalla startup. “Abbiamo creduto fin dall'inizio nelle grandi potenzialità del progetto e nell'execution di un team davvero affiatato e con competenze elevatissime. La gestione della reputazione online nel mondo del food e della ristorazione è un tema delicato, ma di grande impatto sul fatturato dei locali di somministrazione” – ha commentato.

Altrettanta soddisfazione è stata evidentemente espressa da RepUP, che pone l’attenzione sull’importanza della gestione della reputazione online di un locale, e della necessità di formulare risposte corrette agli utenti, anche dinanzi alle critiche più feroci. Il problema è, purtroppo, che tale consapevolezza non sembra essere sufficientemente diffusa sul mercato nazionale, tanto che meno di una recensione su 10 oggi riceve una risposta. E, quando la riceve, spesso la ottiene in maniera non coordinata e troppo istintiva, arrivando così a peggiorare la situazione.

Di qui, l’obiettivo di RepUP di rispondere professionalmente a tutte le recensioni negative della clientela entro 24 ore, ed effettuare una gestione integrata dei commenti positivi. In più, RepUP applica tecniche SEO per il miglioramento della ricercabilità sul web, sistema i profili dei ristoranti sui social, e molto altro ancora.

Un servizio ampio, sempre più richiesto dai ristoratori, consci del fatto che oggi più di 9 italiani su 10 ammettono di scegliere un locale basandosi sulle recensioni trovate online e, in particolar modo, su TripAdvisor. Tale evidenza, unitamente al fatto che nel nostro Paese sono presenti 330 mila locali di somministrazione, 200 mila dei quali presenti su TripAdvisor, hanno costituito un evidente biglietto da visita in grado di giustificare l’intervento attivo di Seed Money nei confronti di una start up dalle grandi potenzialità.