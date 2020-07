Fintech, quali soluzioni per contrastare il Covid-19?

Le soluzioni Fintech possono dare una grossa mano per fronteggiare simili emergenze sanitarie: ecco come.

La recente diffusione del Covid-19 ha stimolato il comparto fintech in modo (anche) imprevedibile, con le tecnologie applicate che non solo stanno aiutando a combattere l'attuale pandemia, ma in futuro cambieranno il modo in cui affronteremo il ripetersi di tali allarmi sanitari. Ma in che modo?

🥇Fai trading con fiducia su CFD, Azioni, Indici, Forex e Criptovalute. Con PLUS500 hai spread stretti, zero commissioni e APP per fare trading su qualsiasi piattaforma e smartphone. ✅ Apri il tuo conto demo gratuito >>

Lavorare da casa

Alcuni big come Alibaba e Baidu hanno incaricato i loro dipendenti in Cina di lavorare da casa fin dal 25 gennaio scorso. Nelle settimane successive piccole e grandi aziende di tutto il mondo hanno fatto lo stesso. Oggi, per accedere al server del proprio ufficio, lavorare ad un progetto e ottenere i risultati desiderati, non c’è più bisogno di recarsi necessariamente in sede, ma è sufficiente adottare le più comuni politiche di smart working che consentono la gestione dei progetti, la condivisione del desktop, i meeting online, le conferenze web e il trasferimento di file tra computer. Insomma, lavorare da casa è il futuro, e contribuirà a risparmiare costosi spazi in ufficio, ridurre le spese di trasporto e aumentare la produttività dei dipendenti.

Videoconferenze

Applicazioni come Zoom e Skype sono oggi sempre più utilizzate per qualsiasi riunione, e per evitare incontri troppo ravvicinati. Queste applicazioni possono essere caricate sui desktop / laptop / smartphone dei dipendenti, garantendo loro una buona qualità di servizio e tanti risparmi per le aziende.

Robotica

I robot possono essere impiegati per prendersi cura dei pazienti in reparti di isolamento, servendo loro cibo, medicine e altra assistenza. Anche sei semplici chatbot possono essere proficuamente utilizzati per tenere aggiornati i viaggiatori sulle ultime procedure di viaggio e sulle interruzioni di servizio.

Tele-medicina

Questa tecnologia viene utilizzata dai grandi ospedali in parte del mondo per controllare lo stato di salute dei pazienti e curarli anche se il medico si trova in un luogo remoto.

Veicoli autonomi e droni

Questi messi sono utilizzati per fornire beni essenziali come medicine e alimenti, senza contatto fisico. Il più grande corriere privato cinese, SF Express, per esempio, li sta già utilizzando per trasportare forniture mediche agli ospedali. I droni vengono utilizzati anche per pattugliare gli spazi pubblici e per l’imaging termico.

Biometria virtuale

Le soluzioni di riconoscimento facciale e dell'iride integrate con i termometri a infrarossi sono sempre più utilizzate per lo screening. In alcuni Paesi questi sistemi possono essere utilizzati anche per tracciare i movimenti delle persone sospettate di essere infette e per metterle in quarantena.

Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta dando una mano nella diagnosi e nello sviluppo di una cura per la malattia. Diversi ospedali in Cina stanno utilizzando il software basato sull'IA della società Infervision per scansionare attraverso le immagini TAC dei polmoni dei pazienti alla ricerca di segni di infezione. Le risorse di cloud computing e i supercomputer di diverse importanti aziende tecnologiche come Tencent, DiDi e Huawei vengono utilizzati per accelerare lo sviluppo di una cura o di un vaccino per il virus. E gli esempi, potrebbero continuare a lungo.