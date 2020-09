Investire negli zaini jet: un trend che potrebbe fare il “botto” nei prossimi anni

Quello degli zaini jet è un segmento in forte crescita: ma su quali aziende puntare?

Quello degli zaini jet è un trend del quale si parla da diversi anni e, negli ultimi giorni, si è tornati a discutere su questo segmento per una notizia che – se non avesse potuto avere anche dei risvolti drammatici – potrebbe essere surreale.

Domenica 30 agosto, infatti, i piloti di un volo della American Airlines hanno sostenuto di essere passati di fianco a “un tizio con uno zaino jet”. Una rischiata collisione (l’uomo con lo zaino jet pare sia passato a meno di 300 metri dal velivolo) che avrebbe potuto aprire le porte a uno degli incidenti più incredibili e impensabili… fino a non troppo tempo fa. Ma di che si tratta?

A ben vedere, più che uomini con zaino jet bisognerebbe parlare di uomini attaccati a mini razzi alimentati a kerosene o diesel, in grado di garantire un’autonomia di circa 10 minuti e una spinta di 179 kg. Se a ciò aggiungiamo il fatto che la velocità massima sfiora i 200 km/h, ne risulta un quadro piuttosto ambiguo su un segmento che affascina ma – nel contempo – sembra preoccupare chi gestisce la sicurezza dei voli.

Quella in questione è comunque una nuova frontiera della mobilità che sembra essere destinata a rimanere, e che potrebbe un giorno non troppo lontano aprirsi anche al mondo civile. Ricordiamo infatti che almeno per il momento non è possibile autorizzare la vendita di questi zaini, e che i test sul loro effettivo utilizzo di massa sono ancora numerosi. Inoltre, si tratta pur sempre di un dispositivo pericoloso (d’altronde si tratta di portare in giro dei serbatoi di carburante) e che richiede come minimo una licenza apposita per poter essere manovrato.

Al netto di tutto questo, le società che si stanno occupando di questo settore si strofinano le mani, guardando al futuro con crescente ottimismo. Una di queste è la JetPack Aviation, di Los Angeles, che sostengono anche di essere gli unici al mondo autorizzati per fare addestramento (tre settimane) per l’uso di questi dispositivi. Meglio segnarsi questo nome per i propri prossimi investimenti?