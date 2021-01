Investire nell’intelligenza artificiale: ecco i segmenti su cui puntare

I migliori investimenti sull'intelligenza artificiale: cominciamo da quello dei servizi sanitari.

L’intelligenza artificiale è oggi uno dei grandi ambiti su cui gli investitori stanno concentrando le proprie attenzioni.

In questo focus cercheremo di riepilogare quali sono i segmenti più profittevoli in questo senso, su cui potrebbe valer la pena puntare nei prossimi mesi con i propri fondi.

Intelligenza artificiale e servizi sanitari

Una recente nota a cura di Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity Management di Candriam, sottolinea come l’intelligenza artificiale sia una fonte di notevole progresso in campo sanitario, considerato che si prevede (e in parte è già così) che migliorerà l’assistenza sanitaria in termini di qualità, di accuratezza e di efficienza.

L’IA potrebbe dunque essere più massivamente utilizzata per poter monitorare e trattare diverse patologie e, nel contempo, ridurre i costi delle attività. Nel medio termine, l’intelligenza artificiale favorirà l’emergere di una medicina più puntuale e personalizzata, pur senza dimenticare l’essenzialità del fattore umano.

Proprio per questo motivo Candriam ritiene che il mercato dell’intelligenza artificiale esploderà nel prossimo decennio. Citando ReportLinker, l’analista rammenta che se a giugno 2020 questo mercato era stimato in 4,9 miliardi di dollari, nel 2026 la cifra dovrebbe gradualmente lievitare a 45,2 miliardi di dollari, con un incremento medio annuo del 45%.

In questo scenario, particolarmente dinamico sarà il settore della diagnostica per immagini: partendo da una serie di immagini, l’intelligenza artificiale potrà essere in grado di rilevare marker predittivi di una patologia, e fornire una guida specifica per gli esami medici di ogni paziente, a seconda di quella che è la sua storia clinica e il suo profilo.

Ancora, l’intelligenza artificiale sarà molto utile in sede di diagnosi perché potrebbe costituire un privilegiato secondo parere medico, invalidando o confermando la diagnosi iniziale del personale sanitario. L’automazione di alcuni compiti contribuirà inoltre a ridurre il tempo per gli esami, con la possibilità di visitare più pazienti.

Naturalmente – conclude la nota di Candriam – la rivoluzione sanitaria indotta dall’intelligenza artificiale non avverrà da un giorno all’altro, e occorreranno diversi anni affinché le prime applicazioni diventino operative.

Per poter massimizzare i benefici dell’IA bisognerà dunque formalizzare e strutturare l’ecosistema, promuoverlo, finanziarlo, accrescere la sicurezza delle soluzioni e la consapevolezza degli utenti.