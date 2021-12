SelfyConto: recensione e opinioni del conto di Banca Mediolanum

SelfyConto è il nuovo conto corrente di Banca Mediolanum completamente online. In questa guida vedremo le principali caratteristiche e i costi

Negli ultimi giorni sempre più persone hanno cercato informazioni su SelfyConto, il conto corrente “on demand” di Banca Mediolanum. Un nuovo tipo di conto corrente con cui l’istituto di credito cerca di presidiare il suo posizionamento nei confronti dei conti online e smart, gestibili in completa autonomia (o quasi) dalla propria clientela, e ricchi di vantaggi dedicati.

In questa recensione su SelfyConto cercheremo di fare il punto sulle sue caratteristiche, soffermandoci principalmente sui motivi che potrebbero spingere te e gli altri nostri lettori sulla possibilità di aprire un rapporto con tale istituto di credito.

Cos’è SelfyConto: Recensione (in breve!)

Iniziamo subito con il definire SelfyConto come un conto corrente online di Banca Mediolanum, con cui l’istituto di credito cerca di riservare alla propria clientela alcuni importanti vantaggi, dedicati proprio a chi, come te, sta cercando un rapporto molto pratico, da fruire tramite canali digitali.

In breve, il conto è:

gratuito il primo anno;

con canone zero fino a 30 anni di età;

arricchito dalla possibilità di navigare con TIM a 100 GB al mese per 12 mese in caso di accredito di stipendio (e anche il router è in regalo);

comprensivo di una carta di debito gratis

con prelevamenti ATM gratuiti.

Insomma, si tratta di un conto corrente digitale che ha vantaggi sia bancari che extrabancari, e che ti permetterà di aprire le porte di altri servizi con Banca Mediolanum a condizioni ancora più agevolate, come prestiti in tempo reale, gestione dei fondi online e accesso al trading online.

Puoi aprire gratis un SelfyConto cliccando qui >>>

Canone SelfyConto: ecco quando è gratuito

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare qualche riga fa, il SelfyConto prevede l’azzeramento del canone il primo anno e, in ogni caso, se hai meno di 30 anni.

Dal secondo anno in poi il canone costa invece 3,75 euro al mese, ma può essere azzerato sottoscrivendo un prodotto di credito o di protezione, oppure se sei titolare di patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Carta di debito SelfyConto

Per agevolare le tue operazioni bancarie, il conto prevede la concessione di una carta di debito sicura e funzionale, utilizzabile anche online e per pagare con lo smartphone. La carta è anche sostenibile: viene infatti prodotta con l’80% di plastica in meno, garantendoti così la massima attenzione per l’ambiente.

Per quanto concerne i prelevamenti, ti ricordiamo che potrai prelevare il tuo contante gratuitamente e senza limiti in tutta l’area Euro.

Promozione SelfyConto e TIM

Per quanto concerne una delle più interessanti promozioni di SelfyConto, ti ricordiamo che se aprirai il conto entro il 31 marzo 2021, accreditando lo stipendio entro tre mesi, potrai navigare con TIM a 100 GB al mese per 12 mesi, con router in regalo.

L’accessorio esclusivo di TIM comprende schermo LCD a colori, collegamenti wi-fi con un massimo di 10 dispositivi e compatibilità con tutti i principali device.

App SelfyConto

Come abbiamo anticipato qualche riga fa, uno dei motivi che ci spinge a recensire positivamente SelfyConto è la possibilità di poter usufruire di una serie di pratici servizi che ci permetteranno di godere al meglio del ricco pacchetto di proposte di Banca Mediolanum.

Uno di questi è dato dalla disponibilità dell’app SelfyConto, un’applicazione per smartphone e tablet con cui potremo:

disporre pagamenti,

effettuare bonifici istantanei,

pagare F24 e bollettini,

gestire i propri investimenti

consultare i movimenti delle rate,

rateizzare i pagamenti,

bloccare le carte in caso di emergenza,

inviare e ricevere denaro in tempo reale e tanto altro!

Ricordiamo che l’app è disponibile per smartphone Android, Apple e Huawei, e che comunque il conto può essere utilizzato anche tramite:

sito web, disponendo di un servizio di home banking completo per accedere alla propria situazione finanziaria, allo storico dei movimenti e alle proprie scadenze e disporre tutte le operazioni che si desiderano effettuare;

chat, in caso di bisogno di aiuto da parte di uno specialista dell’istituto di credito, sempre pronto a rispondere a ogni domanda e sostenere il cliente in modo concreto;

Poste Italiane Intesa Sanpaolo sportelli convenzionati, con una copertura capillare per prelevare, versare contanti e assegni in tutta Italia (fa parte di questa rete un gruppo di sportelli convenzionati die di).

Pagare con SelfyConto

Un’altra caratteristica che ci piace sottolineare di SelfyConto è dato dalla possibilità di effettuare pagamenti mai così semplici e pratici. Potrai infatti pagare i tuoi acquisti senza usare contanti o digitare il PIN della carta ma, grazie ai servizi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay, in modalità contactless, con un semplice gesto, in totale sicurezza.

Con l’app Mediolanum potrai inoltre accedere al tuo conto e autorizzare le operazioni con l’impronta digitale o, se preferisci, con il tuo volto, a seconda del dispositivo che hai.

Come aprire un SelfyConto

L’apertura di un SelfyConto è davvero molto semplice. Tutto quello di cui hai bisogno è:

un documento di identità in corso di validità,

un codice fiscale,

uno smartphone,

un indirizzo di posta elettronica.

L’identificazione che sbloccherà l’apertura del conto potrà essere effettuata o inviando un bonifico bancario alle coordinate che ti verranno indicate, o attraverso una videochiamata.

Opinioni SelfyConto

A margine di quanto sopra riteniamo che SelfyConto sia realmente uno dei migliori conti correnti online. Forte del lavoro di una banca già esperta in questo comparto, come Banca Mediolanum, il conto corrente digitale dell’istituto di credito ha tutte le carte in regola per potersi affermare con praticità nelle preferenze degli italiani che sono alla ricerca di un conto pratico ed economico da utilizzare, ma che sia anche arricchito dalla possibilità di tanti servizi aggiuntivi, sul fronte dei finanziamenti e degli investimenti.

Ti ricordiamo che l’apertura e la chiusura del conto è completamente gratuita, e che potrai gestire tutte le operazioni in modo semplice e conveniente attraverso l’app e attraverso gli altri canali di contatto che sono previsti dalla banca.

