Grandi movimenti nel mondo dei videogiochi: Take-Two compra Zynga

Continuano a muoversi le pedine dei big nel mondo dei videogiochi: ecco le ultime novità da Take-Two Interactive.

Take-Two Interactive sta acquistando la società di giochi mobili Zynga per 12,7 miliardi di dollari tra liquidità e azioni, segnando così l'ultima acquisizione in una serie di grandi accordi realizzati nel settore dei videogiochi.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

La società ha infatti appena annunciato che avrebbe acquisito tutte le azioni in circolazione di Zynga a 9,86 dollari per azione, con un premio del 64% al prezzo di chiusura di Zynga venerdì. Le azioni di Zynga sono salite di oltre il 50% nel premarket statunitense dopo l’annuncio.

Take-Two ha inoltre specificato che gli azionisti di Zynga riceveranno $3.50 in contanti e $6.36 in azioni Take-Two per ogni azione di Zynga in circolazione alla chiusura della transazione. L'affare, che è soggetto alle approvazioni normative e degli azionisti, dovrebbe chiudersi entro il 30 giugno 2022.

"Questa combinazione strategica riunisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma editoriale mobile diversificata e leader di mercato che ha una ricca storia di innovazione e creatività", ha detto Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, in un comunicato stampa.

Conosciuto soprattutto per la serie di giochi FarmVille, Zynga inizialmente ha prosperato su Facebook, diventando lo sviluppatore di app di maggior successo sulla piattaforma. Negli anni successivi, Zynga ha rivolto la sua attenzione al mobile, sperando di capitalizzare la crescita esplosiva nell'era degli smartphone.

Sebbene l'azienda fosse in grado di beneficiare delle tendenze di intrattenimento domestico favorite dallo scoppio della pandemia, in realtà il prezzo delle sue azioni è sceso quasi del 38% nell'ultimo anno, con alcuni investitori che si domandano se il boom del “gioco pandemico” abbia vita nel lungo termine o sia un fenomeno passeggero.

Dal canto suo Take Two, nota soprattutto per la serie Grand Theft Auto e per altri franchise di successo per console e PC, spera di sfruttare la continua crescita del gioco mobile, che rappresenta oggi più della metà dell'intera industria dei videogiochi. Strauss ha in merito specificato di attendersi che l'accordo sia in grado di creare 100 milioni di dollari in sinergie di costo annuali entro i primi due anni dopo la chiusura e potenziali prenotazioni nette di almeno 500 milioni di dollari nel tempo.

Per quanto concerne gli altri movimenti nell’industria del gaming, ricordiamo come Microsoft abbia acquistato Bethesda, la società dietro i franchise Fallout e The Elder Scrolls, per 7,5 miliardi di dollari nel 2020, mentre Electronic Arts abbia acquisito lo sviluppatore di giochi di corse Codemasters per 1,2 miliardi di dollari nello stesso anno.

Nel 2021, Tencent ha annunciato accordi per acquistare lo studio di gioco britannico Sumo Group e Turtle Rock Studios, il creatore statunitense del gioco di zombie Back4Blood.

Come investire nelle azioni delle società di videogiochi

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sono interessati a fare trading sulle azioni, che è possibile investire in questi strumenti finanziari in modo rapido e senza commissioni mediante i servizi di trading CFD dei migliori broker sul mercato come FPMarkets.

L’apertura di un conto di trading è veloce e gratuito. E, per tutti gli investitori che non hanno alcuna praticità in questo ambito, ricordiamo la possibilità di aprire un conto demo che ti permetterà di investire senza rischi, utilizzando un plafond di denaro virtuale che l’operatore ti metterà a disposizione per tutto il tempo che vorrai.

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale)! <<<