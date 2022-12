Azioni Meta: comprarle è un buon affare negli ultimi giorni del 2022?

Prossimo successo o flop? È questo il bivio che sembra riguardare Meta, la società di Zuckerberg titolare di Facebook e forte investitrice nel panorama del metaverso.

Tuttavia, a differenza di Apple e Alphabet, che controllano i propri sistemi operativi mobili, Meta Platforms non possiede le piattaforme chiave che sono fondamentali per il suo software. Le app del gigante dei social media dipendono dunque dal sistema operativo iOS di Apple o da Android di Alphabet, e questa debolezza ha indotto Meta a tentare di costruire nuove piattaforme con la realtà virtuale e il metaverso. Sfortunatamente, i progressi in queste iniziative sono stati molto ridotti e i progetti costosi sono stati intrapresi in un momento in cui l’azienda sta sentendo la pressione macroeconomica e le modifiche alle politiche di tracciamento dei dati degli utenti che Apple ha implementato sulla sua piattaforma mobile.

Anche per questi motivi le azioni di Meta Platforms sono scese del 65% in un anno e del 69% rispetto ai massimi storici.

Sotto molti aspetti, Meta sembra essere valutata a buon mercato, con una capitalizzazione di mercato di circa 304 miliardi di dollari. La società viene scambiata a circa 2,6 volte le vendite previste per quest’anno, a meno di 13 volte gli utili attesi e dispone ancora di un solido nucleo di risorse per i social media e la comunicazione. Se poi consideriamo anche le vaste risorse a disposizione e la ferrea volontà di Meta di assumersi grossi rischi su nuove tecnologie che potrebbero avere forti benefici nel lungo periodo gli investitori potrebbero guardare a Meta con grande interesse.

Tuttavia, in realtà, i trader dovrebbero avvicinarsi al titolo con la consapevolezza che ci saranno momenti molto difficili nella strada di crescita. Le sfide in atto fanno sì che le azioni Meta non siano titoli tipicamente a basso rischio, nonostante le sue interessanti metriche di valutazione, ma è comunque un titolo che presenta un’interessante dinamica rischio-rendimento per gli investitori a lungo termine.

Con il titolo scambiato ai livelli più bassi dal 2016, Meta Platforms ha un notevole potenziale di rialzo se riesce a diventare un’organizzazione più efficiente e cavalcare adeguatamente il suo potenziale di crescita.

