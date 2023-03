Come risparmiare sulle bollette luce e gas con Intesa Sanpaolo e Switcho

Intesa Sanpaolo e Switcho hanno stretto una partnership per rendere un po’ più leggere le bollette della luce e del gas.

Come comunicato dalla banca, infatti, l’istituto ha integrato nella propria app Intesa Sanpaolo Mobile i servizi di Switcho, una startup che – in modo gratuito e digitale – contribuisce a supportare le famiglie italiane nel tentativo di risparmiare sulle utenze domestiche di luce e gas. Ma come funziona?

In sintesi, i clienti di Intesa Sanpaolo possono già oggi caricare le proprietà bollette di luce e gas sull’app e ricevere offerte di risparmio personalizzate sulla base dell’analisi dei propri consumi. A quel punto potranno valutarle e decidere se attivarle o meno, delegando poi a Switcho tutto ciò che è necessario fare cambiare fornitore.

I benefici di questa novità sembrano essere rilevanti per entrambi. Switcho può infatti vantare l’accesso all’ampia platea dei clienti Intesa Sanpaolo, 12 milioni di persone che ogni anno generano un miliardo e mezzo di login alla propria app e 146 milioni di operazioni transazionali. Dal canto suo, per Intesa Sanpaolo si tratta di un primo servizio non finanziario reso disponibile in app.

