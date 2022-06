Investire nel Metaverso, ora c’è un fondo: di cosa si tratta e dove trovarlo!

Anche il Metaverso ha il suo fondo. O, meglio, anche il Metaverso sta diventando oggetto di crescenti attenzioni da parte delle società di gestione del risparmio e di fondi di investimento, con Invesco che ha appena lanciato un fondo azionario globale che ha come obiettivo proprio quello di offrire opportunità legate al Metaverso.

Conviene investire nel Metaverso: le previsioni parlano chiaro

Se poi ci si sta domandando perché Invesco abbia deciso di entrare negli investimenti di settore, qualche dato statistico potrà chiarire le idee. Per la società, infatti:

entro il 2026 il 25% della popolazione mondiale trascorrerà almeno un’ora al giorno nel Metaverso

il giro d’affari delle nuove realtà virtuali crescerà a un tasso del 43% annuo

il business del Metaverso toccherà i 300 miliardi di dollari nel 2025 e supererà i 1.000 miliardi di dollari nel 2030.

Come investe il fondo

Per quanto poi concerne le caratteristiche del fondo, l’Invesco Metaverse Fund offre un’esposizione a tutti i principali segmenti della catena del valore del Metaverso, con particolare dedizione per quelle società che sviluppano infrastrutture e tecnologie di supporto, utili per implementare i mondi virtuali.

Questi i settori su cui verte il fondo:

sistemi operativi e informatici di nuova generazione

hardware, cioè dispositivi per accedere al Metaverso

reti e potenziamento per iperconnettività in tempo reale

piattaforme immersive sviluppate con IA, blockchain e realtà aumentata

sistemi di interscambio, pagamento e protocolli necessari per integrare fisico e virtuale

contenuti che permetteranno la digitalizzazione dell’economia reale.

Ricordiamo infine che il fondo ha una gestione attiva e che è ben diversificato sotto il profilo territoriale, considerato che consente di prendere un’esposizione dagli Stati Uniti all’Asia, dal Giappone all’Europa.

