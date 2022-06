Musk accusa Twitter di ostacolare la condivisione dei dati sugli account falsi

Elon Musk ha accusato Twitter di “ostacolare” il suo diritto di ottenere informazioni sugli account falsi sulla piattaforma, definendola una “chiara violazione materiale” dei termini del loro accordo di fusione. “Il signor Musk si riserva tutti i diritti che ne derivano, compreso il diritto di non portare a termine la transazione e il diritto di rescindere l’accordo di fusione“, si legge nella lettera, firmata dall’avvocato Mike Ringler.

Ricordiamo come lo scorso 17 maggio, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX avesse ipotizzato che Twitter ha inserito informazioni errate nei suoi documenti finanziari, precisando che “la mia offerta si basava sull’accuratezza dei documenti SEC di Twitter“. Ha poi comunicato che il suo team avrebbe fatto un campionamento casuale per calcolare il numero di account falsi sebbene, poi, l’amministratore delegato di Twitter avesse spiegato che sarebbero state necessarie informazioni non pubbliche per ottenere un conteggio accurato.

Nella lettera, l’avvocato di Musk ha scritto che l’accordo di fusione prevede che Twitter fornisca i dati richiesti da Musk e ha contestato la presunta affermazione dell’azienda secondo cui le sarebbe stato richiesto di fornire informazioni solo allo scopo limitato di aiutare a chiudere la transazione.

“Al contrario, il signor Musk ha il diritto di chiedere, e Twitter ha l’obbligo di fornire, informazioni e dati per, tra l’altro, qualsiasi ragionevole scopo commerciale legato alla realizzazione della transazione“, si legge nella lettera. “A questo punto, il signor Musk ritiene che Twitter si stia rifiutando in modo trasparente di rispettare gli obblighi previsti dall’accordo di fusione, il che fa sorgere il sospetto che l’azienda stia trattenendo i dati richiesti perché preoccupata di ciò che l’analisi di tali dati da parte del signor Musk stesso potrebbe scoprire“, prosegue la lettera.

Dal canto suo, “Twitter ha e continuerà a condividere in modo cooperativo le informazioni con il signor Musk per consumare la transazione in conformità con i termini dell’accordo di fusione“, ha dichiarato la società in un comunicato. “Crediamo che questo accordo sia nell’interesse di tutti gli azionisti. Intendiamo chiudere la transazione e applicare l’accordo di fusione al prezzo e alle condizioni concordate“.

Come investire in azioni Twitter

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che desiderano fare trading online su azioni Twitter che il miglior modo è quello di utilizzare una piattaforma professionale in cui tale asset è disponibile, come quella di Avatrade (qui la nostra recensione).

In questo modo potrai:

fare trading su un’ampia gamma di asset, azionari e non solo

sfruttare una leva fino a 10:1 per le proprie operazioni

usare diverse piattaforme di investimento

fare trading anche fuori casa o ufficio con le app per iOS e Android

copiare i trader più esperti con il trading automatico di Mirror Trader

usare un conto demo per esercitarsi e proteggere il capitale

approfittare del servizio clienti multilingue durante gli orari di apertura del mercato.

Ricordiamo che l’apertura del conto è facile e gratuita. È sufficiente cliccare sul link sottostante e seguire le poche istruzioni a video. Buon trading!

>>> Clicca qui per aprire un conto di trading gratis sul sito ufficiale Avatrade! <<<