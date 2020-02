Riforma pensioni, il Governo si prepara ai tagli e Quota 100 rischia di scadere prima del tempo

Sale la tensione tra sindacati e Governo al tavolo della trattativa. Dal taglio del 30% al piano che penalizza le pensioni anticipate

Se il primo Governo Conte ha avuto il merito di introdurre Quota 100, permettendo il pensionamento anticipato di numerosi lavoratori, il Conte bis sembra indirizzato verso tutt'altri orizzonti, con una trattativa con le parti sociali che sembra tutt'altro che vicina ad un punto d'incontro.

Quota 100 dovrebbe scadere alla fine del 2021, ma questa scadenza sembra sempre più a rischio, visto che il Governo giallo-rosso potrebbe decidere di anticiparla alla fine del 2020. I sindacati si sono espressi contrariamente e hanno chiesto non solo di rispettare la scadenza naturale, ma anche di varare la grande riforma per il pensionamento anticipato, prima di mandare in soffitta Quota 100.

La "fregatura" del sistema contributivo integrale

Diciamo prima di tutto che si sta parlando degli assegni che verranno erogati a partire dal 1° gennaio 2021, o al più tardi dal 1° gennaio 2022. Qui si crea il primo nodo da sciogliere nella trattativa coi sindacati, quello del metodo di calcolo.

L'ipotesi più accreditata fino a ieri era quella di un pensionamento anticipato con 36 o 38 anni di contributi e un'età fissata a 64 anni. Il calcolo sarebbe interamente contributivo per gli assegni di tutti quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.

In questo modo però si ritroverebbero con un assegno assottigliato tutti quei lavoratori che avrebbero invece diritto ad un calcolo della pensione solo in parte contributivo. Per parte sarebbe stato invece basato sul calcolo retributivo, che ricordiamo, è un sistema ad "esaurimento", destinato a non essere più utilizzato a partire dalle pensioni di chi ha iniziato a lavorare nel 1996.

Dal '96 in poi infatti il calcolo della pensione si baserà completamente sul sistema contributivo. L'assegno sarà quindi calibrato non sull'ultima busta paga, elemento che inciderà solo in minima parte, bensì sui contributi versati. Un sistema questo che taglierebbe gli assegni fino al 30% del loro importo.

Ciò vuol dire che un assegno dell'importo di 2.000 euro si ridurrebbe a 1.400 euro, mentre un assegno da 1.500 euro, con il pensionamento anticipato, scenderebbe a 1.150 euro. Le cifre vengono fuori da uno studio a cura della Cgil, e che sono state messe sul tavolo della trattativa con il Governo, incendiando il dibattito.

Nella contro-proposta del Governo il taglio dell'assegno al 6 per cento

La proposta che è stata messa sul tavolo dai sindacati è quella di un'uscita uguale per tutti all'età di 62 anni, e senza alcun ricalcolo penalizzante. Ipotesi che il Governo non ha esitato a respingere, lanciando poi una controproposta che prevede una diversa strategia per un nuovo piano per il pensionamento anticipato.

È stato il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta a spiegare il nuovo sistema alle parti sociali. Questo sistema prevede il pensionamento a 64 anni con 36 o 38 anni di contributi, ma con una penalità che si applica per ogni anno di anticipo tarato sull'asticella della Legge Fornero, che ricordiamo, prevede il pensionamento a 67 anni.

All'atto pratico quindi il taglio invece che del 30% sarebbe del 6%. Un assegno da 2.000 euro non scenderebbe quindi a 1.400 euro ma a 1.880. Così come un assegno da 1.500 euro con questo sistema non si assottiglierebbe fino a 1.150 euro ma avrebbe un ridimensionamento molto più contenuto, fino a 1.410 euro.

Tutto ciò se si prende in considerazione il caso di un pensionamento con tre anni di anticipo rispetto ai 67 anni previsti dalla Legge Fornero. Restano però aperte le trattative che riguardano altri nodi, a cominicare dalla nuova Quota 100, con 64 anni di età e 36 anni di contributi, che potrebbe essere rimpiazzata da Quota 102, che prevede un'età pensionabile di 64 anni ma con 38 anni di contributi.

I sindacati però propongono un'altra strada, quella del pensionamento anche a 62 anni, a patto che ci siano almeno 20 anni di contributi, oppure 41 anni di versamenti indipendentemente dal'età.

Per ora l'unica certezza sembra essere che chi non intende sottostare ai rigidi paletti della Legge Fornero avrà sì l'alternativa per andare in pensione anticipatamente, ma ora che Quota 100 verrà soppressa, dovrà essere disposto a rinunciare ad una parte più o meno cospicua dell'assegno.