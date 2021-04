Bonus auto elettriche 2021: chi può beneficiare degli incentivi statali? Ecco come funziona e importi dello sconto

Arriva il nuovo bonus per chi acquista un'auto elettrica. Il ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato per gli incentivi 120 milioni di euro

Con l'arrivo del Covid-19 e la decisione della maggior parte dei Paesi dell'Ue, ed in particolare dell'Italia, i gestire l'emergenza sanitaria attraverso lockdown, limitazioni agli spostamenti e chiusure di attività, molti settori dell'economia sono sprofondati nella crisi più nera.

Il settore dell'automobile è tra quelli più colpiti dalle conseguenze di queste scelte politiche, ma se le vendite sono calate a picco rispetto al 2019, con perdite che si attestano secondo le stime intorno al 30%, per quanto riguarda la vendita di auto elettriche la situazione non è altrettanto disastrosa.

Il mercato delle auto green non sembra aver risentito in modo particolarmente evidente della politica di restrizioni e chiusure. Qui però si vanno a collocare anche alcuni incentivi e bonus che hanno la funzione di spingere il settore verso la ripresa.

Arriva il nuovo bonus per l'acquisto di auto elettriche

Quello dell'auto elettrica è un mercato in continua espansione, basti pensare allo stato di ottima salute che gode una società come la Tesla di Elon Musk, recentemente in "bagarre" con Jeff Bezos per la conquista del podio nella classifica delle persone più ricche del mondo.

Ma tornando al mercato dell'automobile, in Italia per il 2021 il governo ha introdotto nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Si tratta di incentivi statali per i quali sono stati stanziati circa 18 milioni di euro con bonus fino ad un massimo di 8.000 euro per l'acquisto di un mezzo elettrico o ibrido.

Accanto agli incentivi che permettono di acquistare un'auto ibrida o elettrica ad un prezzo più vantaggioso, troviamo poi le iniziative delle Regioni italiane che hanno deciso di sospendere il pagamento del bollo auto per cinque anni per tutti coloro che acquistano un'auto ibrida o elettrica.

Il bollo dovrà essere pagato solo a cominciare dal sesto anno, ed il suo importo sarà solo del 25% del prezzo pieno. Solo due le Regioni che hanno deciso di offrire vantaggi ancora più consistenti a chi compra auto elettriche, la Lombardia ed il Piemonte, che hanno sospeso il pagamento del bollo auto per sempre.

Per il 2021 nuovi incentivi statali per comprare auto elettriche

Per il 2021 il governo Draghi ha deciso di introdurre nuovi incentivi per chi acquista un'auto elettrica o ibrida, ma di cosa si tratta esattamente e chi può ricevere il bonus? In campo il ministero dello Sviluppo Economico ha messo 20 milioni di euro destinati proprio a chi intende acquistare auto elettriche in modo tale da spingere verso un rinnovo del parco macchine oggi in uso alla popolazione.

Il bonus per l'acquisto di auto elettriche era stato già inserito nella Legge di Bilancio 2021, e consiste di uno sconto del 40% sull'acquisto di una automobile elettrica ma per poterne beneficiare è necessario essere in possesso anche di alcuni requisiti.

Lo sconto da applicare sulla spesa che il cittadino sostiene per comperare una macchina elettrica è riservato a coloro che hanno un reddito Isee non superiore ai 30 mila euro.

In particolare va sottolineato anzitutto che il bonus comprende anche il leasing e si può usare fino al 31 dicembre 2021 per comperare un'auto elettrica con una potenza massima di 150 Kw. Il bonus verrà erogato direttamente dal concessionario che riceverà relativo rimborso dalla casa produttrice.

Con il bonus per l'acquisto di auto elettriche si possono comprare solo veicoli il cui valore non superi i 30.000 euro Iva esclusa.

Un particolare da non dimenticare è il fatto che questo bonus può essere ottenuto fintanto che i fondi stanziati non vengono interamente utilizzati, dopodiché l'incentivo non è più fruibile indipendentemente dai requisiti dell'acquirente.