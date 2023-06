Bonus 100 euro a luglio, ma non è l’ex bonus Renzi. Ecco a chi spetta

A partire dal primo luglio, verrà introdotto un nuovo bonus da 100 euro ma sarà destinato solo ad alcune categorie di lavoratori, e non sull’intero territorio nazionale.

Questo nuovo incentivo sarà erogato solo a coloro che soddisfano specifici requisiti e condizioni stabilite dall’Ente Bilaterale Regionale Attività Commerciali (Ebrac) e dall’Ente Bilaterale Regionale Attività Turistiche (Ebrat) della Regione Molise.

Proviamo quindi a vedere più nel dettaglio a chi spetta il bonus di luglio da 100 euro, come richiederlo e tutte le informazioni pertinenti.

A chi spetta il nuovo bonus 100 euro di luglio 2023

Chi può richiedere il bonus di 100 euro a luglio? Diciamo prima di tutto che NON stiamo parlando dell’ex bonus Renzi, cioè quel trattamento integrativo al reddito riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. Si tratta invece di un nuovo incentivo finanziario che entrerà in vigore a partire dal primo luglio di quest’anno, su decisione dell’Ente Bilaterale Regionale Attività Commerciali (Ebrac) e dell’Ente Bilaterale Regionale Attività Turistiche (Ebrat) della Regione Molise.

Di conseguenza, i requisiti e le condizioni per accedere al bonus di 100 euro a luglio saranno più rigorosi. Pertanto, il bonus di 100 euro sarà erogato esclusivamente ai lavoratori dipendenti che risiedono nella regione Molise e che operano nel settore commerciale e turistico.

Saranno i lavoratori con contratti a tempo determinato o contratti di apprendistato che prevedono almeno tre mesi consecutivi di lavoro a poter beneficiare del bonus di 100 euro a luglio.

Requisiti per ottenere il bonus di 100 euro a luglio

Come accade di solito per l’accesso a bonus o contributi economici, ci sono alcune condizioni obbligatorie da verificare. Per accedere al bonus di 100 euro a luglio, i lavoratori dovranno avere un ISEE familiare annuo non superiore a 25.000 euro e dovranno essere regolarmente iscritti agli Enti Bilaterali.

Inoltre, il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi per almeno sei mesi a partire dalla presentazione della domanda per il bonus. Inoltre, il datore di lavoro dovrà aver applicato integralmente tutte le disposizioni del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo alla categoria di Commercio e Turismo.

Come richiedere il bonus da 100 euro della Regione Molise

Per presentare domanda e beneficiare effettivamente del bonus da 100 euro nel mese di luglio, sarà necessario ritirare il bando pubblico insieme al modulo di richiesta in formato cartaceo presso la Segreteria degli uffici Ebrac/Ebrat Molise, situata in c.da Colle delle Api – Zona Industriale a Campobasso. Si sottolinea che la domanda per il bonus di 100 euro di luglio non potrà essere presentata o inviata in formato telematico.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!