Bonus 175 euro al mese per le donne? Ecco a chi spetta e perché

In Italia, molte famiglie si trovano in difficoltà economica a causa dell’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Tuttavia, ci sono alcune misure di sostegno previste per coloro che soddisfano determinati requisiti. Tra queste misure, vogliamo approfondire il bonus da 175 euro al mese destinato ad alcune donne.

Attualmente, sempre più coppie rinunciano a realizzare il sogno di avere figli a causa delle difficoltà economiche. Questo è un dato preoccupante, considerando che l’anno scorso il numero di nascite in Italia è stato il più basso mai registrato dall’Unità d’Italia, con meno di 400.000 nati.

Per invertire questa tendenza, lo Stato ha introdotto l’Assegno Unico Universale, un sostegno economico mensile erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a favore delle famiglie con figli a carico.

L’Assegno Unico Universale, approvato dall’ex Governo Draghi e successivamente riconfermato dal governo attuale, ha sostituito vari benefici come il bonus mamma, il bonus nascita e il bonus bebè. Questo assegno può raggiungere un importo mensile di 175 euro per ogni figlio a carico. Tuttavia, per beneficiare di questo bonus, le donne devono soddisfare determinati requisiti.

Il bonus viene erogato alle famiglie con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al raggiungimento dei 21 anni di età del figlio. L’importo dell’assegno dipende dal valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. Se l’ISEE supera i 40.000 euro, l’importo minimo erogato è di 50 euro al mese. Se invece l’ISEE è inferiore a 15.000 euro, le donne possono ricevere 175 euro al mese per ogni figlio a carico.

Tuttavia, è importante notare che l’importo dell’assegno viene ridotto da 175 a 85 euro al mese per i figli a carico tra i 18 e i 21 anni, a condizione che siano rispettati i parametri ISEE.

Come richiedere l’assegno unico universale

Per richiedere l’Assegno Unico Universale, è possibile presentare la domanda dopo la nascita del bambino rivolgendosi a un ente di patronato o in modo comodo online tramite il sito dell’INPS, utilizzando l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Quindi quando parliamo del bonus da 175 euro al mese per le donne, in realtà ci riferiamo all’Assegno Unico Universale introdotto dal governo italiano per fornire sostegno economico alle famiglie con figli a carico. Questo bonus dipende dai requisiti ISEE e può essere richiesto dopo la nascita del bambino tramite gli enti di patronato o online attraverso il sito dell’INPS.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!