Bonus Estate 2023 per i lavoratori del Turismo. Ecco a chi spetta e quali sono gli importi

Il governo ha introdotto un nuovo bonus Estate 2023 per i lavoratori dipendenti del settore turistico, che permette loro di ottenere un trattamento integrativo speciale.

Questo bonus consiste in un aumento del 15% della retribuzione lorda e viene erogato in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza di questa misura per aumentare l’attrattività del settore, contrastare la carenza di personale e migliorare le condizioni di lavoro.

Cos’è e a chi spetta il bonus Estate 2023

Il bonus estate 2023 per i lavoratori del turismo è stato fortemente voluto dalla Ministra del Turismo e ha un costo di 54,7 milioni di euro per le casse statali. La sua introduzione mira a contrastare la carenza di personale nel settore, causata spesso da inadeguati salari e turni di lavoro estenuanti. Inoltre, il bonus rappresenta un riconoscimento dell’impegno dei lavoratori e premia il loro lavoro notturno e straordinario.

I dettagli completi sull’agevolazione non sono ancora stati definiti, poiché l’emendamento al Decreto Lavoro deve ancora essere attuato. Tuttavia, si sa già che il bonus estate 2023 spetterà ai lavoratori dipendenti del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con un reddito non superiore a 40.000 euro all’anno nel 2022.

Il periodo di validità del bonus sarà dal 1° giugno al 21 settembre 2023. Sarà necessario un provvedimento attuativo successivo per definire i beneficiari e le modalità di erogazione del bonus.

L’entrata in vigore effettiva del bonus estate 2023 dipenderà dall’approvazione definitiva del Governo e dall’inserimento nel Decreto Lavoro. Una volta avvenuti questi passaggi, i ministeri competenti emetteranno il decreto attuativo per la misura. È importante sottolineare che il bonus sarà corrisposto solo per il periodo estivo specificato, dal 1° giugno al 21 settembre 2023.

Vediamo quindi che il nuovo bonus estate 2023 rappresenta un incentivo per i lavoratori dipendenti del turismo, offrendo loro un trattamento integrativo speciale attraverso un aumento del 15% sulla retribuzione lorda.

Questa misura mira a migliorare le condizioni di lavoro nel settore, contrastare la carenza di personale e riconoscere l’impegno dei lavoratori. Tuttavia, i dettagli specifici del bonus saranno definiti successivamente mediante un provvedimento attuativo.

