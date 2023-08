Come fare la visura catastale gratis sul sito dell’Agenzia delle Entrate

La visura catastale è un documento essenziale per ottenere informazioni dettagliate sui beni immobili registrati al catasto. Fortunatamente, esistono due modalità per accedere gratuitamente a tali informazioni, grazie ai servizi online forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità 1: Area libera

In questa modalità, non è necessario inserire le proprie credenziali per consultare i dati degli immobili. È possibile visionare gratuitamente il servizio “Consultazione rendite catastali” senza bisogno di alcuna registrazione. Questa opzione è disponibile per tutti gli immobili di cui si conoscono i dati catastali, come Comune, foglio e particella.

Attraverso questa consultazione, è possibile ottenere i seguenti dati riguardanti i fabbricati e i terreni:

Fabbricati : consistenza e rendita catastale.

: consistenza e rendita catastale. Terreni: superficie, qualità, reddito dominicale e agrario.

Tuttavia, è importante notare che in questa modalità, il documento non è scaricabile in versione PDF.

Modalità 2: Area riservata

Nell’area riservata, è possibile accedere a dati più approfonditi rispetto alla consultazione in area libera. Per utilizzare questa modalità, è necessario possedere le credenziali di accesso come il nome utente e la password attraverso i servizi Entratel o Fisconline. In alternativa, si può accedere tramite i codici Spid, Cie o Cns.

La consultazione in area riservata offre due opzioni:

Visura catastale attuale o storica: Per gli immobili di cui si è titolari, è possibile ottenere la visura catastale in formato PDF, che mostra gli intestatari catastali per ogni immobile. Nel caso di visura storica, gli intestatari non saranno visualizzati. Risultanze catastali: Questa modalità consente di accedere ai dati degli immobili utilizzando il codice fiscale del soggetto intestatario catastale, indicando anche la provincia e il comune di ubicazione dell’unità immobiliare. I dati disponibili includono le informazioni anagrafiche dell’intestatario, gli identificativi catastali degli immobili, i dettagli sulla titolarità e la relativa quota di diritto, oltre alla rendita catastale per i fabbricati e i redditi dominicale e agrario per i terreni.

Come richiedere la visura catastale gratis

Oltre alla possibilità di ottenere la visura catastale gratis online, è possibile richiederla anche presso gli uffici dei Servizi catastali e i Servizi di Pubblicità immobiliare. Tuttavia, per usufruire della consultazione gratuita, è necessario soddisfare alcune condizioni.

La consultazione gratuita viene concessa soltanto per immobili di cui il richiedente possiede specifici diritti di proprietà o di godimento. Pertanto, quando ci si reca agli uffici per richiedere la visura catastale gratis, è fondamentale essere muniti di documento di identità per comprovare tale titolarità.

Inoltre, è importante sapere che la richiesta di consultazione gratuita può essere effettuata anche tramite il coniuge o parenti fino al quarto grado. Per le persone giuridiche, la richiesta può essere avanzata dal dipendente.

Per i soggetti privi, totalmente o parzialmente, della capacità di agire, come i minori, gli interdetti o gli inabilitati, la richiesta può essere presentata dal rappresentante legale, come il genitore, il tutore o il curatore.

Come abbiamo visto, ottenere la visura catastale gratis è possibile attraverso le modalità di consultazione in area libera o riservata. Nell’area libera, non è richiesta alcuna registrazione, ma i dati non sono scaricabili in versione PDF.

Invece, attraverso l’area riservata, è possibile accedere a informazioni più dettagliate e scaricare la visura catastale in formato PDF. È inoltre possibile richiederla presso gli uffici competenti, ma ricordate di soddisfare le condizioni necessarie per usufruire della consultazione gratuita.

Ora che avete tutte le informazioni necessarie, potete ottenere la vostra visura catastale senza alcun costo aggiuntivo e avere una panoramica completa dei vostri beni immobili.

