Come richiedere la pensione anticipata a 61 anni, resta ancora tempo fino a maggio

Andare in pensione a 61 anni e 7 mesi è possibile grazie alla cosiddetta Quota 97,6, una misura che offre la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati per alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti.

L’INPS ha reso noto che le domande di accertamento dei requisiti per l’accesso alla Quota 97,6 devono essere presentate entro il 1° maggio 2023, altrimenti il rischio è quello di dover rimandare il collocamento in quiescenza.

Chi può accedere alla pensione a 61 anni

Ma quali sono le attività che danno diritto all’accesso alla Quota 97,6? Sono compresi nella platea i lavoratori che svolgono le seguenti attività lavorative:

lavori in galleria o miniera

lavori in cassoni ad aria compressa

lavori svolti dai palombari

lavori ad alte temperature

lavorazione del vetro cavo

lavori espletati in spazi ristretti

lavori di asportazione dell’amianto.

Inoltre, rientrano tra coloro che possono accedere alla Quota 97,6 i lavoratori che svolgono lavoro notturno per almeno 6 ore consecutive nell’intervallo da mezzanotte alle 5:00 e per almeno 64 notti l’anno.

Requisiti per l’accesso alla pensione a 61 anni

Per accedere alla Quota 97,6, è necessario che la somma tra l’età anagrafica e i contributi maturati restituisca come risultato 97,6. Tuttavia, ci sono dei requisiti minimi tanto per l’età, che non può essere inferiore a 61 anni e 7 mesi, quanto per i contributi, che devono essere almeno 35 anni. Per i lavoratori autonomi, invece, si parla di Quota 98,6, con il requisito anagrafico che deve essere di almeno 62 anni e 7 mesi.

Come fare la richiesta entro maggio

I lavoratori che soddisfano i requisiti devono inviare la domanda di accertamento dei requisiti per il pensionamento anticipato all’Inps entro il 1° maggio 2023. In pratica, si tratta di una richiesta in cui viene affidato all’Inps il compito di verificare se effettivamente nel 2024 verranno soddisfatti i requisiti per accedere alla Quota 97,6.

È necessario consegnare all’Inps tutta la documentazione che prova di aver svolto una o più delle suddette mansioni usuranti per il tempo richiesto dalla normativa. La richiesta dovrà essere inviata telematicamente all’Inps e accompagnata dal modulo Ap45.

