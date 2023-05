Modello 730: scadenza e come presentarlo per il 2023

Il Modello 730 è un documento fondamentale per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati in Italia. È un documento che permette di dichiarare al fisco i redditi percepiti durante l’anno precedente, ed eventuali spese sostenute, per poter accedere ad alcune agevolazioni fiscali. Per il 2023, la scadenza per la presentazione del Modello 730 è il 2 ottobre 2023.

Per semplificare il lavoro di compilazione del Modello 730, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online la dichiarazione dei redditi precompilata.

Questo documento è già compilato con alcune informazioni specifiche sui guadagni derivati da stipendio o pensione, le tasse e i contributi versati dal datore di lavoro e le eventuali spese sostenute registrate dal fisco. Ciò rende più facile per i lavoratori e pensionati la compilazione del Modello 730.

L’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata è facile e veloce. Per accedervi, è sufficiente collegarsi al portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate tramite password come lo SPID. Chi desidera può quindi procedere in autonomia alla dichiarazione dei redditi online, visionare, modificare o aggiungere parti mancanti.

Quali sono le spese Registrabili nel Modello 730

La dichiarazione dei redditi precompilata contiene già diversi dati riguardanti il guadagno del lavoratore, le tasse e i contributi versati dal datore di lavoro, e le eventuali spese sostenute registrate dal fisco. Questi dati possono essere utilizzati per inviare il Modello 730 in modo facile e veloce.

Ricordiamo però che non è detto che tutti i dati siano già presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata. Ad esempio, le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno potrebbero non essere note al fisco. Per questo motivo, è importante verificare se tutti i dati sono presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata e, se necessario, aggiungerli manualmente.

Il Modello 730 permette di registrare alcune spese sostenute nell’anno precedente per accedere ad alcune agevolazioni fiscali. Tra queste spese ricordiamo quelle per comprare medicinali e per visite mediche, le spese funebri, i costi dell’università, assicurazioni, spese per l’asilo, costi per ristrutturare una casa.

Per questo motivo, è importante raccogliere tutte le informazioni riguardanti queste spese per essere in grado di presentarle nel Modello 730 e accedere alle agevolazioni fiscali previste.

Compilazione del Modello 730: consigli utili per il 2023

La presentazione del Modello 730 2023 può rappresentare un’operazione complessa per molti contribuenti. Tuttavia, seguendo alcuni consigli utili, è possibile rendere il processo più agevole ed evitare errori che potrebbero causare inconvenienti con l’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto, è fondamentale avere a disposizione tutti i documenti necessari per la compilazione del Modello 730. Tra questi, figurano i dati personali del contribuente, la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, i dati del datore di lavoro, le Certificazioni Uniche relative al lavoro e gli assegni percepiti dal coniuge.

Inoltre, se si possiedono contratti di locazione o mutui, è importante raccogliere anche tutti i documenti relativi a questi aspetti, al fine di usufruire di eventuali agevolazioni fiscali.

Per la presentazione del Modello 730, si può scegliere tra diverse opzioni. Una soluzione è quella di affidarsi a un intermediario, come un commercialista o un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Questo tipo di servizio prevede una spesa aggiuntiva, ma garantisce l’elaborazione corretta e professionale del documento.

In alternativa, è possibile optare per la dichiarazione precompilata, che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2023. Questo servizio è gratuito e permette di risparmiare tempo e fatica nella compilazione del Modello 730, in quanto i dati già inseriti nel sistema possono essere precompilati automaticamente.

È importante prestare attenzione ai tempi di scadenza per la presentazione del Modello 730. Nel caso in cui si abbia necessità di apportare delle correzioni dopo la presentazione, è possibile utilizzare il Modello Redditi Correttivo entro il 30 novembre 2023. Inoltre, se si deve aggiungere un reddito in più, si può utilizzare il Modello Redditi Aggiuntivo fino alla stessa data.

Infine, per evitare errori nella compilazione del Modello 730, è possibile consultare le guide fornite dall’Agenzia delle Entrate o richiedere supporto ad un professionista del settore. L’importante è ricordare che la presentazione corretta del documento rappresenta un obbligo fiscale fondamentale, che può comportare conseguenze negative in caso di inadempienza.

