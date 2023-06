Nuovi aumenti in busta paga: 123 euro in più andranno a queste categorie di lavoratori

Si tratta di una buona notizia che riguarda gli stipendi dei lavoratori italiani, ma in realtà interessa una categoria in particolare: i metalmeccanici. A partire dal mese di giugno, questa specifica categoria di dipendenti potrà godere di un aumento di 123 euro mensili in busta paga.

Stiamo parlando di un aumento salariale che dovrebbe essere finalizzato a contrastare il problema dell’inflazione e che sarà applicato, come accennato, solo ai metalmeccanici. Proviamo quindi a dare uno sguardo più approfondito a tutti i dettagli di questa iniziativa e sul modo in cui andrà ad influire sugli stipendi dei lavoratori appartenenti a questa categoria.

Come funziona l’aumento di stipendio per i metalmeccanici

L’aumento in busta paga di 123 euro al mese per i metalmeccanici è stato reso possibile grazie all’accordo tra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm. Questa misura è stata adottata per affrontare il problema dell’elevata inflazione registrata l’anno scorso. L’aumento entrerà in vigore a partire da giugno e coinvolgerà 1,5 milioni di metalmeccanici che lavorano in Italia.

L’incremento salariale è il risultato di una clausola di salvaguardia inclusa due anni fa nei contratti collettivi nazionali dei lavoratori. Questa clausola ha un impatto immediato sui trattamenti minimi, consentendo l’aumento della busta paga per i metalmeccanici.

Roberto Benaglia, segretario generale di Fim-Cisl, ha commentato positivamente l’aumento di 123 euro al mese, definendolo unico e innovativo nel panorama contrattuale del Paese. Il segretario ha infatti parlato di “una soluzione positiva, unica nel panorama contrattuale del nostro Paese, originale e frutto di un contratto innovativo e maturo. Determinare gli aumenti salariali durante e non solo a fine contratto è una scelta pragmatica e molto utile”.

L’incremento di 123 euro al mese nella busta paga dei metalmeccanici, che entrerà in vigore a giugno, mira a garantire il potere d’acquisto dei lavoratori. Questa misura si rivela particolarmente importante considerando le spese elevate delle bollette e l’aumento dell’inflazione registrato nel 2022.

È probabile che i sindacati si riuniscano nuovamente per discutere il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, che scade nel giugno 2024. Tra le possibili proposte, si potrebbe considerare un ulteriore aumento in busta paga.

