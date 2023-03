Quota 103: le nuove regole e le vere cifre per il pensionamento anticipato in Italia

Il pensionamento anticipato è una misura che interessa molte persone, soprattutto quelle che hanno cominciato a lavorare da giovani. In Italia, tuttavia, la legge prevede che l’età minima per il pensionamento sia di 67 anni, con l’obbligo di aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione INPS o la Gestione Separata.

Per ovviare a questo problema, il Governo di Giorgia Meloni ha introdotto Quota 103, una nuova misura di pensionamento anticipato, ma la sua applicazione sta attirando molte polemiche.

Il funzionamento di Quota 103

Quota 103 è la misura di pensionamento anticipato inserita nell’ordinamento dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023. La sua principale caratteristica è quella di permettere ai lavoratori di andare in pensione all’età minima di 62 anni con un versamento minimo di 41 anni di contributi. Tuttavia, la misura non sta riscuotendo il successo sperato e sono molte le polemiche in merito.

Quota 103 è stata pensata principalmente per i lavoratori precoci che hanno cominciato a versare contributi da molto giovani. Nel caso di Quota 103, una persona che ha cominciato a lavorare all’età di 19 anni e non ha mai smesso di versare contributi può ricavare il massimo beneficio dalla misura.

Uno degli aspetti negativi derivanti dalla scelta di andare in pensione anticipata con Quota 103, infatti, è quello di avere un assegno più basso. Una volta raggiunti i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, il contribuente in pensione anticipata potrà cambiare il proprio assegno con quello della pensione di vecchiaia.

Il primo assegno di Quota 103

Da poco tempo è possibile fare domanda per accedere al pensionamento anticipato con Quota 103. Tuttavia, il primo assegno non potrà essere percepito prima di aver atteso il periodo di maturazione dei requisiti, che dura 3 mesi. Anche con questo paletto, il primo assegno sarebbe comunque percepibile non prima del 1 aprile 2023.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, invece, devono attendere 6 mesi per la maturazione dei requisiti e il primo assegno sarebbe comunque ad agosto. Escluso il periodo di maturazione dei requisiti, è possibile cumulare l’assegno pensionistico di Quota 103 con reddito di lavoro autonomo occasionale, a patto che questo non superi la soglia dei 5.000 euro lordi l’anno.

L’importo dell’assegno di Quota 103

Il calcolo dell’assegno di Quota 103 viene fatto in maniera simile a quello per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i due tipi di pensione. In particolare, l’assegno mensile massimo di Quota 103 è fissato a non più di 5 volte il trattamento minimo INPS.

Nel 2023, il trattamento minimo INPS è pari a 563,73 euro, il che significa che il valore massimo dell’assegno mensile di Quota 103 sarebbe di 2.818,56 euro. Va notato che la data di pagamento del TFR/TFS per la pensione anticipata non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma piuttosto del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione di vecchiaia.

In altre parole, l’assegno di Quota 103 sarà calcolato sulla base del momento in cui il contribuente matura il requisito previsto per la pensione di vecchiaia, indipendentemente dal momento in cui effettivamente si ritira dal lavoro.

