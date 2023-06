Rottamazione 4: ecco alcuni trucchi per evitare che decada la sanatoria

La Rottamazione 4, o rottamazione quater, è un programma previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che permette ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento di una somma agevolata.

Tuttavia, per coloro che hanno ingenti debiti provenienti da più di una cartella esattoriale, evitare la decadenza della sanatoria rappresenta una sfida ancora più grande. La sanatoria, infatti, è meno flessibile di una rateazione ordinaria e richiede il pagamento puntuale delle rate con una tolleranza di soli cinque giorni dalla scadenza. Oltre tale limite di tempo, si perde il beneficio.

Quando si presenta la domanda di adesione alla rottamazione, si possono ottenere una serie di vantaggi, come la sospensione del pignoramento, ma ci sono anche degli svantaggi da considerare attentamente.

Il contribuente deve attenersi a un piano di rateazione rigoroso, che potrebbe non essere sostenibile in caso di difficoltà finanziarie. Se non si dispone dei fondi necessari per pagare una rata in scadenza, si rischia la decadenza dell’intero piano di rateazione della rottamazione, il che comporta la necessità di ripagare il debito iniziale, incluso interessi, sanzioni e spese aggiuntive.

È importante ricordare che basta non pagare una rata o farlo con un ritardo superiore ai 5 giorni per perdere tutti i benefici della rottamazione 4.

Come evitare la decadenza della rottamazione

Tuttavia, esistono dei trucchi perfettamente legali che è possibile adottare per evitare la decadenza dell’intera rottamazione nel caso in cui ci si trovi a corto di fondi in una determinata scadenza.

La prima regola consiste nel frazionare le istanze. Se si hanno molti debiti provenienti da diverse cartelle esattoriali, si consiglia di presentare più di una istanza di rottamazione. In questo modo, ogni istanza avrà una “vita propria”, e se non si paga una rata, decadereà solo quella specifica istanza e non tutte.

Questo permette di selezionare quali rate non pagare, mantenendo attive solo le sanatorie più convenienti, ovvero quelle che offrono lo sconto maggiore. È importante che ogni istanza si riferisca a cartelle diverse.

Inoltre, è consigliabile presentare un’istanza separata per le cartelle esattoriali che riguardano solo sanzioni. Questa istanza prevede il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre.

È importante notare che con la rottamazione 4, le sanzioni e gli interessi vengono completamente eliminati, e bisogna pagare solo i diritti di notifica e le eventuali spese delle procedure esecutive. In questo caso, il debito residuo di tali cartelle sarà molto basso, e se viene pagato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre, verrà estinto definitivamente.

Per coloro che desiderano scegliere la rottamazione quater senza conoscere il rischio effettivo di decadenza, è possibile farlo senza alcun timore. A differenza della versione precedente della rottamazione (la ter), la Rottamazione 4 offre la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione ordinaria in caso di decadenza.

Il nuovo piano di rateazione ordinario terrà conto del debito iniziale, dal quale saranno sottratte le somme già versate tramite la rottamazione, che verranno considerate come acconto dell’importo complessivo.

Quindi, mentre coloro che sono decaduti dalla rottamazione ter non potevano richiedere un piano di rateazione ordinaria, la Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di dilazionare il debito senza sanatoria nel caso di decadenza della definizione agevolata.

