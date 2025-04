Detrazioni sportive - BorsaInside.com

Quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi, molti contribuenti si chiedono quali costi possano essere recuperati per ridurre il carico fiscale. Tra questi rientrano le spese sportive per i figli, una voce detraibile che può portare a un piccolo, ma utile rimborso.

Nel modello 730/2025, è confermata la possibilità di detrarre una parte dei costi sostenuti per l’attività sportiva dei minori a carico, ma solo rispettando precisi criteri anagrafici e fiscali. Vediamo nel dettaglio come funziona la detrazione, quali importi si possono recuperare, quali spese sono ammesse e quali documenti presentare.

Quanto si può detrarre per le spese sportive nel 2025

Chi sostiene spese per attività sportiva dilettantistica dei propri figli può ottenere una detrazione IRPEF del 19%, calcolata su un massimo di 210 euro annui per ciascun ragazzo. In termini pratici, ciò significa un rimborso massimo di 39,90 euro per figlio.

La detrazione è riservata alle spese sostenute per figli e familiari a carico di età compresa tra 5 e 18 anni. Non è rilevante chi dei genitori ha effettuato il pagamento, ma è fondamentale che la spesa complessiva per ogni figlio non superi il tetto di 210 euro, anche se suddivisa tra entrambi.

Leggi anche: Riforma Accise Carburanti: Ecco Cosa Cambierà per Benzina e Diesel dal 2026

Quali attività sportive danno diritto alla detrazione

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, l’attività sportiva deve essere non agonistica e svolta presso strutture riconosciute. Sono ammesse le spese relative a:

Palestre

Piscine

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Impianti sportivi pubblici o privati

L’importante è che le attività abbiano finalità educative, ricreative o formative, e vengano svolte in ambienti adatti. Non è richiesta alcuna affiliazione a federazioni o enti specifici, ma la struttura deve essere in regola dal punto di vista normativo.

Pagamenti ammessi e documentazione da conservare

Per ottenere la detrazione, è obbligatorio utilizzare metodi di pagamento tracciabili. Sono validi:

Bonifici bancari o postali

Carte di credito, debito o prepagate

Assegni bancari o circolari

I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna detrazione. La ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura sportiva deve includere:

Nome, indirizzo e codice fiscale della struttura

Nome e codice fiscale del ragazzo iscritto

Causale del pagamento

Attività svolta

Importo versato

Dati del soggetto che ha effettuato il pagamento

In caso di convenzioni con enti locali o Comuni, la documentazione deve comunque essere chiara e completa.

Potrebbe interessarti anche: Assegno Unico 2025: Ritardi nei Pagamenti di Gennaio e Novità Importanti

Chi ha diritto alla detrazione completa

La detrazione del 19% spetta integralmente a chi ha un reddito complessivo fino a 120.000 euro annui. Per chi supera questa soglia, l’agevolazione si riduce progressivamente, fino a scomparire oltre i 240.000 euro.

Dal 2025, entrano in vigore nuove regole legate al reddito e alla composizione del nucleo familiare, in particolare per chi ha redditi superiori a 75.000 euro. È quindi consigliabile verificare con attenzione la propria situazione con l’aiuto di un CAF o di un commercialista.

Le spese sportive degli adulti sono detraibili?

Una delle domande più comuni riguarda la possibilità di detrarre le spese per attività sportiva svolta dagli adulti, come iscrizione a corsi fitness o palestra. Anche nel 2025, la risposta è no: le spese per attività motoria degli adulti non sono detraibili, nemmeno se prescritte da un medico per scopi terapeutici.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che tali costi non rientrano tra le spese sanitarie riconosciute, pertanto non possono essere inseriti nel 730.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.