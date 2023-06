Via libera alle domande per i contributi a fondo perduto per operatori sportivi. Ecco da quando e come richiederli

Il Dipartimento dello Sport ha recentemente annunciato un’importante opportunità per le associazioni sportive dilettantistiche e i gestori di impianti sportivi e natatori: i contributi a fondo perduto. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno economico significativo per favorire lo sviluppo e la crescita del settore sportivo nel nostro paese.

Sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 24 marzo 2023. A partire dal 19 giugno, i richiedenti potranno presentare le domande attraverso una nuova piattaforma online fornita direttamente dal Dipartimento dello Sport.

Cosa sono i contributi a fondo perduto e chi può richiederli

I contributi a fondo perduto rappresentano una forma di finanziamento offerta dal governo per sostenere le attività sportive dilettantistiche. La particolarità di questi finanziamenti è che non richiedono alcun rimborso, permettendo agli operatori sportivi di ottenere risorse economiche senza dover affrontare l’onere dell’indebitamento.

Attualmente, sono disponibili fondi per un totale di 58 milioni di euro per i gestori di impianti sportivi e 67 milioni di euro per i gestori di impianti natatori. Questo denaro sarà distribuito tra le associazioni sportive dilettantistiche e i gestori di impianti sportivi che soddisfano i requisiti e le condizioni stabilite per l’assegnazione dei contributi.

Come fare per richiedere i contributi a fondo perduto per operatori sportivi

Per accedere ai contributi a fondo perduto, è necessario essere iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 24 marzo 2023. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la nuova piattaforma online fornita dal Dipartimento dello Sport. È fondamentale notare che le richieste inviate tramite altri canali non verranno prese in considerazione. La piattaforma per le domande è accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/.

Gli operatori sportivi interessati dovranno compilare con precisione il modulo di richiesta, fornendo tutte le informazioni richieste.

Il periodo per presentare domanda per i contributi a fondo perduto è iniziato alle ore 12:00 di lunedì 19 giugno, e resterà tempo per i prossimi 30 giorni. È fondamentale rispettare questa scadenza, poiché le richieste presentate dopo il termine non verranno prese in considerazione. Pertanto, gli operatori sportivi sono incoraggiati a preparare e inviare la domanda tempestivamente per non perdere questa preziosa opportunità di finanziamento.

Criteri di assegnazione dei contributi

I criteri per l’assegnazione dei contributi saranno definiti nell’articolo 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2023, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo decreto sarà pubblicato il 19 giugno 2023, consentendo ai richiedenti di consultare le disposizioni dettagliate per la valutazione delle domande.

È fondamentale leggere attentamente il decreto per comprendere i requisiti e le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di ottenere il finanziamento desiderato.

Possiamo dire quindi che i contributi a fondo perduto rappresentano un’opportunità interessante per gli operatori sportivi iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La possibilità di richiedere finanziamenti senza il peso di un rimborso rappresenta una significativa spinta economica per lo sviluppo delle attività sportive nel nostro paese.

Per presentare la domanda, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente la nuova piattaforma online fornita dal Dipartimento dello Sport e rispettare la scadenza indicata. È essenziale prendere visione dei criteri di assegnazione dei contributi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sarà pubblicato il giorno stesso dell’apertura delle domande.

