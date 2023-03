Via libera dall’INPS, confermata l’età pensionabile per il 2024. Ecco quale sarà

La questione dell’età pensionabile in Italia è sempre stata un argomento delicato e attualmente rappresenta una sfida ancora più complessa, considerando la situazione economica del paese e la difficoltà di trovare soluzioni adeguate a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico.

Negli ultimi anni, la soglia dell’età pensionabile è stata progressivamente aumentata, in particolare a causa delle difficoltà che le generazioni più giovani incontrano sul mercato del lavoro.

Tuttavia, l’aumento dell’età pensionabile non è l’unica soluzione possibile, e potrebbe addirittura peggiorare la situazione per molti lavoratori che non riescono a raggiungere il numero di anni di contributi necessari per andare in pensione.

Nel 2023, l’età pensionabile rimane fissata a 67 anni, come stabilito dalla Legge Fornero, ma è possibile accedere a forme di pensionamento anticipato come la Quota 103, che consente l’uscita dal mondo del lavoro con un assegno contributivo minore. Tuttavia, questa opzione non è sempre conveniente per tutti i lavoratori, e spesso rappresenta solo un’altra forma di penalizzazione.

In pensione a 67 anni anche nel 2024

L’INPS ha recentemente comunicato che la soglia dell’età pensionabile dovrebbe rimanere stabile anche nel 2024, ma questa notizia ha suscitato diverse reazioni negative. Molti lavoratori si sono detti insoddisfatti e hanno definito “assurdo” l’aumento dell’età pensionabile, che rende sempre più difficile l’accesso alla pensione per molte persone.

La situazione pensionistica italiana è molto complessa e richiede un approccio olistico che tenga conto di molteplici fattori. In particolare, è necessario incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro e garantire un equo accesso ai diritti pensionistici per tutte le categorie di lavoratori, in modo da garantire la sostenibilità del sistema nel lungo termine.

Inoltre, è importante che si dia maggior attenzione alla previdenza complementare, che rappresenta un’opzione importante per garantire una maggiore sicurezza economica ai lavoratori e alle loro famiglie, anche dopo il pensionamento. In questo senso, sarebbe opportuno promuovere una cultura della previdenza che valorizzi l’importanza del risparmio e dell’investimento a lungo termine.

La questione dell’età pensionabile in Italia resta un tema molto delicato e complesso, che richiede una soluzione equilibrata e sostenibile nel tempo.

È importante che si adottino politiche efficaci per incentivare la creazione di posti di lavoro, garantire un accesso equo ai diritti pensionistici e promuovere la previdenza complementare come strumento importante per garantire una maggiore sicurezza economica ai lavoratori e alle loro famiglie.

