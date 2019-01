Cambio Dollaro Lira Turca: breve strategia operativa per principianti su cross USD/TRY

Tra i cambi più volatili di tutto il 2018 c'è stato quello tra Dollaro Usa e Lira Turca: come investire oggi con spread di 2 pips

Il trading forex è un'operazione attraverso la quale il trader, le aziende e le banche centrali convertono una valuta in un'altra.

Il motivo principale di queste operazioni e per mitigare i rischi di cambio, che possono essere incisivi per aziende e banche soprattutto, che operano in valute differenti come le principali multinazionali.

Mentre dal lato trader, invece, ha due utilizzi, uno di protezione di portafogli azionari in altre valute, e l’altro uso è la speculazione, avendo come obiettivo quello di trarre profitti sfruttando le oscillazioni del cambio.

Il gigantesco volume di valute scambiate ogni giorno, intorno ai 5 trillioni di dollari, rende il forex l’asset finanziario più liquido al mondo. I movimenti di prezzo di alcune valute sono estremamente volatili, analizzeremo il cambio USDTRY, cambio esotico tra i più volatili del 2018.

La prima valuta elencata al momento della scelta dell’asset è denominata "valuta di base" e la seconda è nota come "valuta di contropartita" esempio: USDTRY, quante lire turche servono per prendere 1 dollaro.

Se acquisti USD / TRY, acquisti dollari e vendi lire turche. Se vai short (vendi), stai vendendo lire turche e acquisti dollari americani.



Nella piattaforma di trading Ainvestments vedrai due prezzi diversi per ogni coppia di valute.

Questi due diversi prezzi sono noti come il prezzo acquisto (bid) e vendita (ask) per la coppia di valute.

Come osserviamo il grafico sottostante di Ainvestments il prezzo di vendita è solitamente inferiore al prezzo d’acquisto ed è il prezzo al quale una coppia di valute può essere venduta, il prezzo d’acquisto, viceversa, è il valore a cui la coppia di valute può essere acquistata ed è solitamente maggiore.

La differenza tra i due prezzi è nota come spread.

Nell’esempio analizziamo il cross USDTRY, offerto da Ainvestments, possiamo notare uno spread di 2 pips, che su una moneta volatile come la lira turca è ottimo.

La chiusura della posizione che hai aperto richiede l'esecuzione della stessa contromossa, quindi al momento di “settare” uno stop loss o take profit, bisognerà sempre prendere come riferimento il prezzo contrario alla posizione aperta.

Il cambio USDTRY nel corso del 2017 ha subito un rialzo, (svalutazione della lira turca) di oltre il 40%, cosa scaturita dall’incertezza della banca centrale turca e dalla poca indipendenza ricevuta dal crescente potere del governo.

Grafico offerto da Ainvestments

Dopo un rialzo dei tassi di interesse di 700 punti base, la banca centrale ha fermato la svalutazione della moneta e l’inflazione galoppante (ancora al 19%), regolarizzando difatti il cambio e attestandosi intorno a 5.30.

Continuerà la lira turca l’ apprezzamento nei confronti del dollaro fino a raggiungere i 3.7, oppure continuerà la svalutazione superando i massimi di 7?