Cambio Euro Dollaro: finita la festa, perchè Eur/Usd ha invertito la rotta?

Il cross Eur/Usd scende sotto quota 1,18 e si allontana dai livelli della scorsa Ottava. Cosa sta succedendo sul Forex?

Calma piatta sul cambio Euro Dollaro oggi 11 agosto. Come si può vedere dal grafico in basso, il cross Eur/Usd è praticamente invariato rispetto alla chiusura di ieri essendo attestato in area 1,173. Il dato significativo va però oltre questo livello di quotazione.

L'aspetto più importante riguarda infatti la conferma dell'attivazione di un trend ribassista che ha condotto il cambio anche sotto il muro rappresentato da quota 1,18.

Dinanzi ad un simile andamento, è inevitabile che in tanti si chiedano se il cross abbia ufficialmente cambiato direzione dopo i rally delle scorse settimane oppure se i recenti ribassi siano causati solo da movimenti tecnici. Rispondere a questi interrogativi è essenziale per capire come posizionarsi sulla coppia Euro Dollaro.

Tornando all'argomento del post, come si spiega il passaggio del cross Eur/Usd da quota 1,19 della scorsa settimana, agli attuali 1,17?.

Secondo alcuni analisti, la brusca fressione potrebbe essere imputabile alle notizie arrivate dagli Stati Uniti. in particolare i rumors sulla possibile approvazione di altre misure di stimolo all'economia (oltre a quelle monstre già in vigore) potrebbero aver contribuito al rafforzamento del Biglietto Verde Usa. Il meccanismo di causa-effetto non sarebbe nuovo. Da sempre a politiche di stimolo all'economia hanno poi fatto seguito effetti sul Forex.

Tornando alla cronaca dagli Stati Uniti, per ora le fonti riportano che non ci sarebbe alcun accordo tra le parti sul nuovo pacchetto di aiuti all'economia. Addirittura tra Repubblicani e Democratici non sarebbero mancati i momenti di tensione con strappi minacciati e poi rientrati. Sotto questo punto di vista è significativo il fatto che il presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e il segretario del Steven Mnuchin si siano dichiarati disponibili a riprendere la trattativa fino a quando non sarà trovato un accordo.

Gli eventi recenti mostrano come in caso di intesa sul pacchetto di stimoli (e di ufficializzazione del provvedimento) il cross Eur/Usd sia pronto a scendere (perlomeno nel breve termine). A dare supporto alla possibile inversione del trend anche le ultime notizie arrivate dal fronte macro Usa. La scorsa settimana, infatti, sono stati pubblicati dati sul mercato del lavoro Usa migliori delle attese e, guardaso, proprio in considenza con questo marker mover, la quotazione Dollaro ha iniziato a rafforzarsi.

