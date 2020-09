Il dollaro debole continua a supportare il petrolio: quanto durerà? Previsioni e consigli di trading

Come muoversi nel 2020-21 sul dollaro USA? Ecco le indicazioni di alcuni esperti sul collegamento USD - OIL.

Secondo quanto afferma una nota di Vanda Insights, società di consulenza energetica, i prezzi del petrolio potrebbero continuare a salire fino a quando il dollaro rimarrà debole. Anzi, è possibile affermare che sia la debolezza del dollaro l’unico elemento che sta supportando i prezzi del greggio, visto e considerato che per quanto concerne i fondamentali non ci sono validi leve da muovere.

Ricordiamo che nel corso del mese di marzo un contratto a termine per i prezzi del greggio statunitense è sceso di oltre il 100%, divenendo negativo per la prima volta nella storia a causa del crollo della domanda in seguito alla pandemia da nuovo coronavirus.

C'è poi stato un leggero rimbalzo dei prezzi del greggio fino ai mesi di maggio e di giugno, quando le economie hanno riaperto le proprie attività dopo il lockdown attivato per contenere il coronavirus. Ma la domanda di petrolio è diminuita in luglio e agosto in alcuni paesi come l'India.

Per gli analisti di Vanda Insights è probabile che il biglietto verde rimanga sotto pressione fino al 2021, poiché sarebbe nell'interesse dell'economia statunitense cercare di mantenere una valuta sostanzialmente deprezzata rispetto alle principali concorrenti: una condizione che dovrebbe dare una certa spinta ai prezzi del petrolio greggio ancora sul medio termine.

Un’altra mano di aiuto potrebbe arrivare dall’amministrazione USA, con gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mantenere i mercati azionari in equilibrio attraverso stimoli monetari e fiscali. Da non sottovalutare, infine, la possibilità che possano arrivare notizie positive su un vaccino contro il coronavirus, con Trump che lo vorrebbe in diffusione addirittura entro 2-3 mesi.

