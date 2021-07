Investire sul Dollaro per proteggersi dal sell-off dei mercati

© Shutterstock

Il sentiment negativo si diffonde sui mercati e il Dollaro riscopre la sua natura di asset safe-heaven

Il Dollaro torna a svolgere il suo ruolo di bene rifugio. Dinanzi al forte ribasso registrato ieri dalle borse (ma anche oggi le tensioni non mancano visto che Borsa Italiana sembra aver fallito il suo tentativo di rimbalzo), gli investitori sono tornati a premiare il Biglietto Verde americano. Come hanno commentato alcuni analisti, da tempo non si aveva più quella percezione del dollaro Usa come asset safe-heaven. C'è voluto il crollo delle borse di ieri e la consapevolezza che i prossimi mesi non saranno affatto facili, per far riscoprire alla divisa americana la sua natura di bene rifugio.

Con gli investitori in fuga dagli asset più rischiosi, il Biglietto Verde è quindi tornato a fare la voce grossa nei confronti delle altre valute.

Questa tendenza è testimoniata dall'andamento del Dollar Index, l'indice che riproduce l'andamento del Dollaro nel cambio con altre 6 valute di primaria importanza. Ebbene come si può vedere dal grafico in basso il Dollar Index è in rialzo dello 0,12 per cento. Un apprezzamento che solo a prima vista può sembrare contenuto.

La realtà è invece bene diversa perchè per rivedere l'indice del Dollaro Usa a questi livelli è necessario tornare indietro fino a febbraio. E' quindi evidente che le paure che attraversano i mercati si stanno ripercuotendo anche sul Forex con il Dollaro che è tornato ad essere il porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di paura.

Ma cosa temono di mercati precisamente? Due i fattori critici: forte diffusione della variante Delta del Covid19 e rischio di rialzo dell'inflazione. Si tratta di temi di lungo respiro (non destinati a risolversi in poco tempo) e ciò significa che questa situazione di incertezza è destinata a durare. Come messo in evidenza da Marc Chandler, Chief Market Strategist presso Bannockburn Global Forex, la paura che la variante Delta possa rallentare o addirittura invertire i tentativi di recupero dell'economia mondiale stanno indebolendo l'appetito di rischio degli investitori.

Cambio Euro Dollaro ai minimi di aprile

Nel corso della sessione asiatica dei mercati, il cambio Euro Dollaro è sceso fino ai minimi del mese di aprile. Dopo il ribasso, il cross si è ripreso ma la situazione resta molto tesa. Mentre è in corso la redazione del post, la coppia Eur/Usd viaggia attorno a 1,18 (1,17 durante la sessione asiatica).

Anche il cross GBP/USD sembra essere molto sensibile alle preoccupazioni di questi giorni. La coppia adesso registra un ribasso dello 0,2 per cento ma nella sessione precedente era scesa al livello più basso dall'inizio di febbraio. Strategie ribassiste anche su AUD/USD, una coppia che, per sua natura, è da sempre molto sensibile al rischio. Questo cross è sceso dello 0,35 per cento a 0,7317, raggiungendo i livelli minimi degli ultimi 8 mesi.

Adottando invece l'Euro come punto di vista, è interessante evidenziare come la riunione BCE in programma il prossimo giovedì possa offrire interessanti punti di ingresso sui cross con la Moneta Unica. In merito alla riunione di politica monetaria della BCE, gli analisti di Nordea ritengono che possano arrivare decisioni interessanti sul tapering (anche da parte della FED). Per gli esperti è possibile che una riduzione aggressiva degli acquisti sia maggiore per la FED rispetto alla Banca Centrale Europea. Ciò si potrebbe tradurre in un ulteriore rafforzamento del dollaro.