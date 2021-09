Migliori coppie di valute forex su cui investire da qui al 2022: cosa comprare in ottica investimento

© Shutterstock

Le valute che potrebbero registrare i rialzi più consistenti nei prossimi mesi: un'analisi d'insieme sulle prospettive del Forex

Sei alla ricerca di idee su come investire sul Forex da qui alla fine dell'anno? Questo articolo potrebbe esserti di aiuto. Nel post, infatti, parleremo delle valute che potrebbero apprezzarsi di più nei prossimi tre mesi. Il tema è interessante poichè può aiutare a scegliere le migliori coppie Forex da inserire nel proprio portafoglio CFD.

Ricordiamo, infatti, che il modo più semplice per investire sulla valute è attraverso i Contratti per Differenza, strumenti di tipo derivato che riproducono l'andamento dei vari cambi.



Ricordiamo, infatti, che il modo più semplice per investire sulla valute è attraverso i Contratti per Differenza, strumenti di tipo derivato che riproducono l'andamento dei vari cambi (su eToro sito ufficiale puoi trovare un elenco dei cross disponibili per fare trading).

Migliori coppie Forex di fine anno: il contesto

Il punto di partenza per individuare le valute che si apprezzaranno di più nei prossimi mesi, è l'analisi del contesto di riferimento.

Come noto, per affrontare la pandemia, e il conseguente ristagno dell’economia, le Banche centrali di diversi Paesi hanno introdotto delle misure compensative; fra queste, dei programmi per facilitare l’acquisto di titoli sovrani e il contemporaneo abbassamento dei tassi di interesse praticamente allo zero.

Ora che si è al superamento della emergenza sanitaria, si sta assistendo a un cambio di rotta. Gli istituti stanno pensando a metodi per ridurre l’acquisto dei titoli e per introdurre un progressivo rialzo dei tassi di interesse. Oramai da mesi si parla di un imminente tapering anche se i fatti non sembrano seguire i rumors a dimostrazione di come la situazione sia ancora molto in movimento. Tra le banche centrali pronte ad anticipare la riduzione del piano di acquisti di titoli di stato c'è la Federal Reserve.

LEGGI ANCHE >>> Tapering FED: vietato spaventarsi, meglio costruire posizioni sui mercati

Le valute in crescita in Sud America

Secondo quanto affermano gli analisti di Ebury – una delle più importanti società fintech nella gestione di pagamenti internazionali e copertura dei rischio di cambio - , l’attenzione degli investitori si sta spostando dalla pandemia, per tornare alle scelte di politica monetaria. Le migliori performance, in questo contesto, potrebbe essere fatte registrare da due categorie di valute: quelle dei Paesi che introdurranno misure restrittive in ambito finanziario, e quelle dei mercati emergenti.

In questo settore, rientrano molte nazioni dell’America Latina. Il real brasiliano e il peso cileno, nello specifico, si ipotizza che dovrebbero continuare a crescere fino alla fine del 2022. Il particolare la moneta del Brasile, attualmente appare alquanto sottovalutata; a rendere forte il real brasiliano c’è anche l’ottimo rapporto fra esportazioni e importazioni che caratterizza l'economia carioca. Questo parametro registra un aumento di oltre il 30 per cento dal 2016.

Se si condividono le previsioni secondo cui Real Brasiliano e Peso Cileno possano apprezzarsi nei prossimi mesi, si può pensare di sfruttare questa situazione investendo su quei cross che comprendo questo due valute.

Migliori valute europee da comprare

Ma gli esperti di Ebury buttano un occhi anche all’Europa. Nel Vecchio Continente, lo zloty polacco è la moneta che potrebbe avere il potenziale maggiore, quanto meno fra le nazioni dell'Europa centrale e orientale. "Il rialzo dei tassi da parte della Banca centrale polacca potrebbe avvenire entro fine 2021 – dicono da Ebury -. Anche se esiste la possibilità che venga posticipato all'inizio del 2022”.

Per quanto riguarda le nazioni economicamente più rilevanti, nell'ambito del G10 è da tenere sott'occhio la crescita della sterlina britannica. Questa potrebbe rafforzarsi proprio nei confronti del dollaro americano, considerando anche che storicamente è spesso stata sottovalutata

Ma non è l’unica: una valuta che ha grandi prospettive di crescita è la corona norvegese; questo è dovuto al fatto che la Norges Bank a breve dovrebbe alzare i tassi di interesse. nel breve periodo", hanno indicato. L’economia della Norvegia è strettamente legata al prezzo del petrolio, il cui prezzo sta salendo come quelli di quasi tutte le materie prime.

In generale, l'Euro potrebbe guadagnare qualcosa nei confronti della moneta statunitense (cambio Euro Dollaro) grazie a un generale recupero dei dati in abito economico dell'Euro zona rispetto agli Stati Uniti. Questo scenario dovrebbe essere maggiormente visibile a partire dalla seconda metà del prossimo anno.