Cambio Euro Dollaro: comprare o vendere in attesa della riunione FED? (21 e 22 settembre 2021)

Cresce l'attesa per il meeting FED della prossima settimana: quale sarà la direzione che il cambio Euro Dollaro prenderà?

Il cambio Euro Dollaro è destinato a subire una flessione a causa del rafforzamento della moneta americana nei confronti di quella europea? Tutti gli scenari, come sempre accade quando si parla di forex, possono essere ritenuti validi.

Nello scenario peggiore per il Dollaro Usa, il cross potrebbe arrivare a quota 1,2; viceversa nello scenario migliore per il Biglietto Verde, si può ipotizzare un cambio a 1,17 con possibile ulteriore tendenza al ribasso fino a 1,16.

La prevalenza dell'ipotesi rialzista rispetto a quella ribassista (o viceversa) sarà il frutto dei market mover attesi per la prossima settimana a partire dall'esito della prossima riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve.

Operativamente, la prevalenza dello scenario rialzista sulla coppia Eur/Usd (rafforzamento dell'Euro e indebolimento del Dollaro) può essere sfruttata comprando CFD con sottostante proprio il cambio. Viceversa è necessario adottare un approccio short per sfruttare un eventuale indebolimento del cross Eur/Usd.

Cambio Euro Dollaro: andamento degli ultimi mesi

Negli ultimi mesi il rapporto tra l’euro e il dollaro ha avuto vari cambi di direzione. In estate, tra giugno e luglio e poi ad inizio agosto, il dollaro si è notevolmente rafforzato grazie ad una Federal Reserve che sembrava essere molto vicina a procedere con l'avvio anticipato del tapering, il piano di riduzione degli stimoli monetari.

E' stato grazie a questo catalizzatore che il cambio Euro Dollaro, come si può vedere dal grafico in basso, è passato da un massimo a 1,2265 fino a un minimo a 1,1662. Il 20 agosto 2021, il trend è però cambiato. A causa della delusione provocata dal rapporto sul mondo del lavoro USA, il cross è arrivato fino a 1,19.

A determinare l'indebolimento del Biglietto Verde è stato l'allontanamento delle tempistiche del tapering anche se, come messo in evidenza da molti analisti, anche l'andamento profondamente divergente delle campagne di vaccinazione anti Covid19 in Europa e negli Stati Uniti ha avuto un impatto non indifferente sull'erosione del valore del Biglietto Verde.

Quale sarà la prossima direzione del cambio Euro Dollaro?

A condizionare l'andamento di breve termine del cambio Euro Dollaro sarà la riunione del Fomc FED in agenda all'inizio della prossima settimana (21 e 22 settembre 2021). Stando a quelle che sono le indicazioni della vigilia è molto probabile che il governatore Powell possa annunciare l'avvio del tapering per il mese di novembre. Il rallentamento di acquisto di titoli di stato sul mercato da parte della Federal Reserve sicuramente sosterrà la potrebbe subito rafforzare il Dollaro. L'altra faccia della medaglia della crescita della valutazione del Biglietto Verde sarebbe l'inevitabile penalizzazione dell'export degli States.

Quali sono i livelli tecnici da monitorare in questo caso? Tutto dipenderà dalla qualità del tapering che verrà annunciato dal governatore della FED. Quanto più sarà ridotto il ritmo di acquisti, tanto maggiore sarà il rafforzamento del Dollaro. Tecnicamente si potrebbe vedere il cross Eur/Usd nella forbice tra 1,16 e 1,17.

Non sarà solo la FED, però, ad impattare sull'andamento del cambio Euro Dollaro nel breve termine. Non bisogna dimenticare, infatti, che dall’altra parte dell’Atlantico, la BCE, nel corso dell'ultimo board, ha già rimodellato alcuni dei termini del PEPP, vale a dire del Pandemic Emergency Purchase Programme, il piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi Ue da 1.850 miliardi di euro che stato lanciato a marzo del 2020 per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia dell'area Euro.

Nell'annunciare l'avvio di un rimodellamento, la governatrice Christine Lagarde ha affermato che esso non va inteso come un tapering in senso stretto ma solo come una variazione sempre nell'ambito programma di acquisto di titoli per emergenza pandemica. La puntualizzazione non entusiasmò gli investitori che infatti reagirono in modo freddo all'annuncio.

Adesso la palla passa alla FED. Gli scenari possibili sono due: se dovesse essere annunciato un tapering rapido allora il cross Eur/Usd potrebbe arrivare a quota 1,17 e, in caso di ulteriore rafforzamento del Dollaro, a quota 1,16; se invece dovesse essere annunciato un tapering più lento, allora è possibile che il cross possa salire fino a 1,21. In tal caso il rafforzamento della valuta americana sarebbe molto più lento. Ricordiamo che entrambi gli scenari possono essere sfruttati per fare CFD Trading sul cross Eur/Usd (qui il sito ufficiale eToro).