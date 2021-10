Cambio Euro Dollaro: perchè la price action è diventata così scarsa?

© iStockPhoto

Il mercato del Forex è finito in un limbo con l'attendismo che la fa da padrone. Ebury vede possibili movimenti sul Dollaro in vista della pubblicazione del dato sull'inflazione Usa

Cosa sta succedendo al cambio Euro Dollaro in questi ultimi giorni? Per dare una risposta a questa domanda è sufficiente guardare l'andamento della curva del cross che, come non si vedeva da tempo, sembra essere imprigionata in un intervallo di prezzo molto stretto. Eur/Usd sembra essere quasi immobile, vittima del clima di attesa che, per la verità, caratterizza tutto il mercato del Forex.

Allargando infatti l'orizzonte alle coppie più importanti, è possibile notare come, ad alcune settimane, la price action sia diventata poco significativa.

I dati macro che, potenzialmente, sarebbero in grado di condizionare il mercato del Forex non mancano. E allora, perchè il cambio Euro Dollaro è quasi statico? L'impressione è che anche i market mover più incisivi non siano in grado di generare alcun effetto concreto sulla price action di Eur/Usd poichè l'attuale valore del cross già rispecchia le indicazioni macro.

In poche parole ogni notizia che in altra fase avrebbe avuto impatto sull'andamento del cambio Euro Dollaro, nell'attuale momento viene considerata o scontata o già inglobata nei prezzi che quindi non necessitano di alcun aggiustamento.

La cronaca Forex dell'ultimo mese non lascia spazio ad equivoci. Al di là di alcuni rapidi movimenti causati dall'andamento del prezzo delle materie prime, tutto è apparso ingessato. Nulla di cui meravigliarsi in questo meccanismo visto che sono proprio le fiammate delle commodities a determinare un allargamento delle preoccupazioni sul rischio che si possa andare incontro ad un'inflazione multo duratura.

Del resto, come in un circolo vizioso, è proprio la paura per un rally dell'inflazione ad aver spinto le banche centrali ad annunciare l'avvio di una riduzione degli acquisti di titoli di stato. Il problema è che a questo annuncio non è ancora seguito nulla di concreto. Tante indiscrezioni, tante anticipazioni ma pochissime azioni pratiche.

E' proprio questa situazione ad aver creato quel limbo in cui sono finiti Euro e Dollaro (accanto a mezzo mercato forex).

Questa situazione di calma piatta, però, potrebbe presto essere sbloccata. Già domani, infatti, la pubblicazione del dato sull'inflazione Usa potrebbe determinare oscillazioni significative sul Forex.

Cambio Euro Dollaro: spunti dal dato sull'inflazione Usa?

La giornata di domani 13 ottobre 2021 è per certi aspetti molto interessante. Accanto al dato sull'inflazione Usa, infatti, ci sarà la pubblicazione dei verbali della riunione FED di settembre (minute). Secondo gli analisti, entrambi gli eventi potrebbero avere delle ripercussioni sulle politiche accomodanti delle banche centrali, FED in testa.

Secondo la società fintech Ebury, il rapporto pubblicato lo scorso venerdì sull'andamento della disoccupazione negli Stati Uniti, ha generato una certa delusione anche se alcuni dettagli sono stati più positivi di altri. Ebury ritiene che l'attuale andamento della ripresa economica non è sufficientemente rapido per espandere l'offerta in modo veloce e quindi per far fare retromarcia all'inflazione.

Gli investitori si attendono un altro mese con l'inflazione superiore al 5 per cento e quella core al 4 per cento. Se questi dati domani dovessero essere visti al rialzo, ci potrebbe essere una reazione incerta sul Dollaro. I precedenti dicono che il dollaro tende a soffrire ogni qual volta che le aspettative di mercato sull'inflazione segnano un rialzo.

Per quello che riguarda invece l'area Euro, la fintech Ebury rimane ottimista anche se il bilancio dei rischi ha subito un peggioramento a causa dell'impatto dell'aumento dei prezzi energetici sull'intera filiera economica dell'Eurozona. Lato market mover, domani saranno pubblicati i dati sulla produzione industriale di agosto ma il loro impatto dovrebbe essere limitato. Il motivo è semplice: agosto, in un mercato incerto come quello attuale, è un mese lontanissimo.