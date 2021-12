Previsioni Forex 2022: migliori valute emergenti su cui fare trading online

Analisi di Ebury sulle coppie di valute più interessanti del prossimo anno. Ecco come e dove fare trading online

Quali saranno le migliori coppie Forex del 2022? Rispondere a questo interrogativo prima della fine dell'anno in corso significa avere a disposizione delle indicazioni concrete su come investire il prossimo anno. Questo articolo può essere di aiuto in quanto passa in rassegna le previsioni Forex 2022 individuando quali sono le coppie di valute da tenere d'occhio.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In linea generale, come messo in evidenza dagli analisti di Ebury, il prossimo anno è consigliabile puntare su Real e Yuan. Al tempo stesso, gli analisti invitano ad essere molto cauti nell'esposizione su Rupia e Rublo. Ma vediamo nel dettaglio analizzando il punto di vista degli esperti.

Attualmente i paesi che fanno parte del blocco dei BRIC hanno in mano una fetta del 20 per cento pil mondiale. I BRIC sono inoltre il 16 per cento del commercio internazionale e il 42 per cento della popolazione di tutto il mondo.

Attenzione, però, a non ritenere i BRIC un blocco monolitico poichè, al suo interno, ci sono differenze molto significative. Ad esempio la Cina, nell'ambito dei BRIC, ha in mano il 55 per cento del pil e il 65 per cento del commercio estero. L'India, invece, resta nettamente inferiore non solo alla Cina ma anche al Brasile e alla Russia.

Se i BRIC sono cresciuti così tanto lo si deve alla Cina che è riuscita a superare ogni record su crescita economica e influenza geopolitica. L'India, invece, è cresciuta molto poco sotto tanti aspetti.

Previsioni Forex 2022: quali saranno le migliori coppie?

Alla luce dl contesto che abbiamo tracciato in precedenza, quali sono le previsioni Forex 2022? Iniziamo dal real brasiliano. La valuta carioca è stata una delle peggiori sul mercato del Forex da agosto ad oggi. Attualmente, come si può vedere dal grafico in alto, il real scambia a 5,7 rispetto al dollaro Usa. Siamo ai livelli minini dal mese di aprire.

Questa performance deludente è stata causata da una serie di elementi che hanno riguardato entrambe le valute. Il dollaro ha subito un rafforzamento a causa delle preoccupazioni per l'andamento della crescita economica mentre sul real pesano le paure per la ripresa dell'economia carioca. Il Brasile, infatti, è alle prese con problemi politici e fiscali ma anche con la galoppante crescita dell'inflazione.

Operativamente Ebury ritiene che oggi il real sia molto conveniente anche perchè le spinte ribassiste non dovrebbero durare a lungo.

Per investire sul cambio real brasiliano dollaro è fondamentale usare un broker che offre strumenti avanzati per operare. Un esempio è il Copy Trading eToro grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. La funzione del Copy Trading può essere utilizzata anche dagli invcestitori alle prime armi visto che può essere restata in modalità demo.

Copia i migliori traders con il Copy Trading eToro>>>clicca qui per fare pratica con la demo gratis

Spostandoci in Russia, il rublo è riuscito a sovraperformare altre valute dei mercati emergenti. Attualmente il rublo è il miglior performer del segmento. All'inizio del 2020, il rublo è crollato quasi al minimo del 2016 rispetto al dollaro. Successivamente ha poi avuto inizio una lunga ripartenza che è stata sostenita dal rilancio del prezzo del petrolio. La propensione al rischio è migliorata e la valuta ha beneficiato degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale russa.

Ebury è ottimista sul Rublo e ritiene che il possibile ulteriore incremento del greggio possa sostenere la valuta russa. A sostegno delle view positiva c'è anche l'incremento dei differenziali dei tassi di interesse tra la Russia e le altre valute. Alla luce di questo meccanismo, gli esperti ritengono che il rublo possa registrare un rialzo sia nel cambio con l'Euro che con quello con il Dollaro. Su entrambi gli asset è possibile investire da una sola piattaforma grazie al broker eToro che offre anche la demo gratuita per fare pratica (qui il sito ufficiale).

Per quello che riguarda la rupia indiana, essa crollò ai minimi storici nell'aprile 2020. Grazie agli interventi della Reserve Bank of India, la rupia è stata in grado di non restare travolta dalla forte volatilità causata da lockdown e emergenza covid19.

Ebury ha una posizione leggermente positiva sulla rupia indiana. Se è vero che il colosso asiatico è alle prese con una pandemia che trova terreno fertile nei bassi tassi di vaccinazione, è altrettanto vero che l'India, lato macro, presenta solidi fondamentali. Alla luce di questo equilibrio tra fattori positivi e negativi, le previsioni 2022 sulla rupia indiana sono praticamente piatte rispetto al dollaro.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro e imparare ad investire sul Forex>>>100mila euro virtuali per fare pratica

E per finire c'è la Cina. Lo yuan cinese è stata una delle valute dei mercati emergenti dotate di più alta resilienza in tutto il mondo. Dopo un forte apprezzamento nel 2020 (in quella fade lo yuan riuscì a guadagnare oltre il 6 per cento rispetto al dollaro), la valuta cinese si è mossa in linea alle attese.

Premesso questo, gli analisti hanno una view positiva sulla Yuan visto che non solo i fondamentali della Cina sono solidi ma che lo stesso sentiment positivo nei confronti di tutto il settore degli emergenti possa rappresentare un buon punto di supporto per il renminbi. Lo yuan si sta sempre più internazionalizzando anche perchè la divisa cinese rappresenta una quota crescente del commercio mondiale ed è sempre più usato pr fatturazioni e pagamenti.

Tecnicamente gli analisti prevedono un movimento lineare per il cambio dollaro/yuan. E' però possibile un apprezzamento della valuta cinese rispetto al biglietto verde.