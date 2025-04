Cambio EUR - ZAR - BorsaInside.com

La guerra commerciale in atto non sta impattando solo sull’andamento del cambio Euro Dollaro, con la Moneta Unica in progressivo rafforzamento sul Biglietto Verde, ma sta generando una profonda trasformazione sui rapporti tra Euro e valute di tutti i paesi emergenti.

Alla maggior parte dei trader interessano solo i cross valutari principali, ma dovrebbero iniziare a guardare anche a quelli secondari ed esotici poichè, nell’attuale fase di mercato, è proprio lì che si possono trovare le più interessanti occasioni operative. La volatilità tra le valute dei paesi emergenti ha preso il volo e se a ciò si aggiunge la forte avversione al rischio causata proprio delle tensioni commerciali globali, si può capire perchè i valori di molte valute emergenti rispetto all’Euro siano andati a picco.

Certo non tutti i cross valute emergenti – Euro ritracciano allo stesso modo, ma la tendenza è quella. Soprattutto diventa sempre più difficile immaginare altra evoluzione se il contesto generale globale futuro dovesse restare come quello attuale ovvero profondamente condizionato dallo scontro sui dazi.

Tra le valute emergenti in maggiore difficoltà rispetto all’Euro c’è il Rand Sudafricano. Circa un anno fa elogiavamo la forza di ZAR rispetto a EUR ma da allora il contesto è molto cambiato. L’attuale realtà è quella di un Rand Sudafricano ai minimi e un cambio EUR/ZAR ai massimi.

Due domande inevitabile: a prescindere dalla questione guerra commerciale, come si è giunti a questa situazione? E cosa si può fare adesso?

I due interrogativi sono strettamente legati tra loro. Dare una risposta è fondamentale per capire come posizionarsi sulla coppia forex. A prescindere dalle scelte, di certo è più che mai di fondamentale importanza ricorrere solo a broker specializzati sul mercato della valute come ad esempio FP Markets. Parleremo dopo di questo broker ma già ora chi volesse scoprire perchè è così apprezzato quando di parla di forex trading, può attivare un conto dimostrativo 100% gratuito direttamente dal sito ufficiale.

Le ragioni del crollo del Rand ai minimi sull’Euro

La fase di forte crisi che i mercati emergenti stanno attraversando per effetto dei dazi Usa (e dell’enorme incertezza connessa) è uno uno dei motivi del tracollo del Rand del Sudafrica ai minimi storici sull’Euro.

C’è anche dell’altro a partire dalla crescente instabilità dell’azione politica con i vari partiti che compongono la coalizione di maggioranza sempre più ai ferri corti sulle tematiche economiche. E’ ovvio che, nel momento in cui c’è il rischio di maggiore instabilità politica, la valuta ne risente soprattutto se essa proviene da una lunga fase di rafforzamento. Tra l’altro gli stessi fondamentali dell’economia di uno dei paesi punta di diamante dei BRICS non convince più come prima: la produzione manifatturiera di febbraio è calata mentre quella mineraria, punta di forza dell’economia sudafricana, sta provando a rilanciarsi ma il +1 per cento di febbraio dopo il rosso di gennaio, appare ancora poca cosa.

Altro driver ribassista è il calo dei prezzi delle materie prime industriali. Con il ribasso delle quotazioni delle più importanti commodity di settore, i rendimenti della valuta del Sudafrica non vengono più apprezzati dal mercato soprattutto se considerati in rapporto al livello di rischio.

Insomma, incertezze globali si stanno quindi legando a problemi interni generando il crollo del Rand.

Come posizionarsi sul cambio EUR/ZAR

Quando un cambio è ai massimi, il rischio che a breve ci possa essere un ritracciamento tende ad aumentare. In fin dei conti il cross in questione un anno fa era su valori minimi e da allora in poi è scattato il rimbalzo che lo ha portato sugli attuali massimi.

Detto questo, dal punto di vista tecnico si può subito notare come lo snodo decisivo nell’ambito del trend che ha portato la valuta sudafricana a crollare, sia stato il superamento della barriera posta in area 21. Nel momento in cui questa resistenza è stata travolta, ecco che il cross EUR/RAND ha preso il largo.

La situazione è stimolante e preoccupante allo stesso tempo. Il Rand è praticamente precipitato su livelli che son si vedevano dall’epoca del Covid prima e della grave crisi politica del 2023 dopo. Questo potrebbe spingere ancora più avanti il cross. In questa ottica eventuali ripiegamenti sarebbero più che altro frutto di movimenti tecnici e prese di profitto fisiologiche che segnali di un imminente cambio di direzione.

Ed è qui che si inserisce il discorso sui possibili stimoli che la situazione può offrire. Le fasi di assestamento, infatti, possono essere usate per entrare sulla coppia forex in vista di un successivo rialzo. Proprio per questo motivo piuttosto che affidarsi al solito broker che permette di fare trading su mercati indistinti, i trader dovrebbero usare broker specializzati su tutte le coppie forex, anche quelle secondarie e quelle esotiche, come è il caso di FP Markets (qui la recensione).

Come fare trading su EUR/ZAR con FP Markets broker

Fare trading su EUR/ZAR con FP Markets è piuttosto semplice, ma è importante conoscere i passaggi chiave e alcune considerazioni specifiche su questa coppia valutaria.

Tanto per iniziare vai sul sito ufficiale fpmarkets.com ed effettua la procedura di registrazione scegliendo il tipo di conto (Standard o Raw spread, a seconda della tua strategia e livello di esperienza).

Una volta verificate le credenziali, dall’area Clienti, effettua un deposito.

FP Markets offre più piattaforme tra cui scegliere:

MetaTrader 4 (MT4) o MetaTrader 5 (MT5) : le più comuni e utilizzate per il forex

o : le più comuni e utilizzate per il forex WebTrader : versione browser, senza necessità di installazione

: versione browser, senza necessità di installazione App mobile: per iOS e Android

Eseguiti questi passaggi non devi far altro che trovare la coppia EUR/ZAR. Per farlo ti basta usare la funzione Market Watch. Attenzione perchè EUR/ZAR è una coppia esotica e quindi può avere spread più alti e volatilità elevata. Una volta effettuata l’analisi di mercato, usando strumenti di analisi tecnica (come indicatori, trendline, supporti/resistenze) e di analisi fondamentale (focus sui dati economici UE e del Sudafrica ma anche sulle politiche monetarie) puoi eseguire l’operazione impostando la direzione del trade (long o short), il volume, il tipo di ordine e gli strumenti di protezione dal rischio (stop loss e take profit).

Rischi del trading sul cambio Euro Rand Sudafricano

Come detto in precedenza, il cross EUR/ZAR non è uno dei principali. Ciò significa che non devi attenderti la liquidità di Euro Dollaro. Non solo ma ci sono anche altri rischi connessi:

spread maggiori: generalmente più alto rispetto a coppie major

generalmente più alto rispetto a coppie major volatilità più marcata: è influenzata soprattutto da fattori locali che riguarda il Sudafrica (il paese africano ha alta esposizione a materie prime ed è caratterizzato da una forte instabilità politica)

In più ci sono anche le overnight fees per il mantenimento delle posizioni aperte oltre l’orario che possono pesare più di quello che avviene di solito.

