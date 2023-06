Cambio Euro-Dollaro (EUR/USD) in rally dopo il rialzo dei tassi della BCE, ma occhio al rimbalzo

Il cambio Euro-Dollaro (EUR/USD) ha recentemente registrato un’impennata significativa a seguito delle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea (BCE), che ha aumentato nuovamente i tassi d’interesse fino al 4%.

Questo sviluppo è avvenuto contemporaneamente al primo stop nell’innalzamento dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) negli Stati Uniti. Questa combinazione di eventi ha spinto il cross Euro-Dollaro oltre il target di 1,08 precedentemente atteso, portando il cambio a corta distanza dal livello di 1,10. Vediamo ora quali sono le implicazioni di queste decisioni sulla direzione del cambio Euro-Dollaro e proviamo a fare delle previsioni dettagliate per gli investitori.

Rialzo del cambio Euro-Dollaro

Le divergenze operative tra le politiche monetarie della BCE e della Fed rappresentano un fattore chiave che potrebbe consentire un ritorno al target rialzista principale di 1,10 per il cambio Euro-Dollaro. Attualmente, il cambio si attesta intorno a 1,0940, con un massimo recente a 1,09558. Gli indicatori tecnici suggeriscono un trend rialzista, poiché il prezzo ha superato ampiamente le medie mobili esponenziali a 200 e 50 giorni. Tuttavia, è importante considerare i possibili ritracciamenti causati da ondate di realizzi durante questo rally.

Nel caso di un’ulteriore crescita del cambio Euro-Dollaro, un raggiungimento del livello di 1,098 potrebbe portare al test del livello di 1,10, seguito da un possibile consolidamento.

Se l’uptrend persiste, non bisogna sottovalutare la possibilità di un rapido recupero del livello di 1,1050 e di un’estensione verso quota 1,12, rappresentando un’opportunità di profitto per gli investitori. Tuttavia, è fondamentale tener presente la possibilità di ritracciamenti che potrebbero limitare i rialzi attuali, riportando il cambio Euro-Dollaro verso il livello di 1,09 e potenzialmente anche oltre.

Attenzione ai rimbalzi e supporti intermedi

In caso di un ribasso del cambio Euro-Dollaro, è importante considerare gli avvertimenti sui rimbalzi che potrebbero influire sulle recenti tendenze al rialzo. Un calo fino a quota 1,08 potrebbe annullare completamente i rialzi recenti. In questa situazione, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai supporti intermedi di 1,092, 1,09 e 1,088, che potrebbero fungere da punti di svolta potenziali.

Le recenti decisioni della BCE hanno contribuito a un nuovo rally nel cambio Euro-Dollaro, offrendo opportunità di investimento interessanti per gli investitori attenti al mercato delle valute.

Tuttavia, resta essenziale monitorare attentamente gli sviluppi futuri e prendere in considerazione sia gli indicatori tecnici che i possibili rimbalzi nel percorso del cambio. Mantenere un’attenta valutazione delle divergenze operative tra la BCE e la Fed potrebbe fornire una prospettiva preziosa per prendere decisioni di investimento informate nel mercato Euro-Dollaro.

