Il prossimo 8 maggio ci sarà la riunione di politica monetaria della Bank of England. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai mercati perchè non è detto che non venga messa mano al costo del denaro. Le stime sono per replica di quello che si è visto nelle scorse settimane a Francoforte con la BCE che ha ridotto i tassi di 25 punti base.

Visto che all’appuntamento con il summit della BoE manca ancora un pò di tempo, c’è tutto lo spazio per entrare sulla coppia forex che sarà più esposta alle decisioni di politica monetaria della banca centrale inglese: il cambio Sterlina/Dollaro. Come si potrà muovere il cross GBP/USD in vista della riunione BoE? E quali sono gli spazi operativi che si potrebbero aprire per i trader?

Fino a prima dell’era Trump, quando sui mercati tutto era più chiaro e non c’era quell’incertezza estrema creata dalle spesso imprevedibili mosse della Casa Bianca, market mover molto potenti come la riunione di politica monetaria di una delle più grandi banche centrali al mondo, veniva sfruttata fino in fondo anche con strategie azzardate. Oggi è necessaria una maggiore prudenza perchè le banche centrali, BoE compresa, stanno adottando un approccio più prudente preferendo pensarci 100 volte prima di effettuare scelte che, nel contesto di incertezza generata dalle politiche commerciali americane e dalle prospettive economiche ancora poco chiare, possono rivelarsi sbagliate. I trader, dal canto, dovrebbero fare altrettanto partendo proprio dalla scelta del broker. Se si parla di cross GBP/USD e quindi di forex, è insensato scegliere broker non specializzati in questo mercato. Per ottenere gli spread più bassi e la maggiore rapidità nell’esecuzione degli ordini è ai TOP di gamma che è meglio guardare. Un esempio è FP Markets di cui parleremo dopo.

La BoE farà come la BCE tagliando i tassi di 25 punti base?

Fino ad ora la Bank of England è rimasta a guardare ma il recente rafforzamento dell’Euro nei confronti sia del Dollaro che della stessa Sterlina, potrebbe spingere la banca centrale inglese ad allinearsi alla stessa BCE già nel summit dell’8 maggio prossimo tagliando i tassi di 25 punti base.

Una decisione di questo tipo potrebbe subito impattare sul cross GBP/USD rallentando la forza della Sterlina. Al contempo una scelta simile porterebbe anche alla diminuzione della debolezza della Sterlina sull’Euro.

Quali fattori stanno condizionando il cambio Sterlina Dollaro?

Negli ultimi tempi il cambio GBP/USD è stato molto influenzato dal differenziale di rendimento tra i titoli di Stato britannici e quelli statunitensi. La contrazione dello spread non ha però giocato a favore del Biglietto Verde. Con la crescente sfiducia verso i Treasury americani, causata dalle mosse assurde della Casa Bianca, a rafforzarsi è stata la valuta di Sua Maestà.

E’ proprio in questo contesto c’è la BoE potrebbe decidere di svoltare tagliando il costo del denaro anche perchè ci sono tutta una serie di market mover britannici che sembrano spingere in questa direzione. Partiamo dall’inflazione che nel mese di marzo ha rallentato attestandosi al 2,6 per cento contro il 2,8 per cento di febbraio. Soprattutto il dato core ha registrato una discesa 3,4 per cento e quella dei servizi al 4,7 per cento. I tempi sono quindi maturi anche perchè il mercato ha già prezzato una riduzione complessiva dei tassi di 100 punti base durante l’anno.

Cosa fare con il cambio GBP/USD

Alla luce di quanto e tenendo conto di quelle che sono le prospettive in vista della riunione BoE dell’8 maggio, cosa conviene fare con il cross Sterlina / Dollaro. Il grafico suggerisce che rispetto ai minimi raggiunti a gennaio c’è stata una forte progressione. GBP/USD è salito fino a quota 1,34 nell’ultima settimana. Siamo quindi sui massimi da settembre 2024.

Attenzione, però, a non farsi illusioni perchè solo con un balzo oltre la resistenza a 1,4 ci potrebbe essere davvero una svolta.

E qui entrano in gioco le previsioni in vista della riunione della Bank of England. Se i tassi dovessero essere abbassati di 25 punti base, la valuta di Sua Maestà potrebbe ridurre la sua forza. Tutto però resta incerto perchè molto complesso è il quadro creato dall’imprevedibilità di Trump.

Gli investitori non possono fare altro che restare in attesa consapevoli che i mercati come sempre, tendono a premiare più la chiarezza più della velocità.

Proprio nell’attesa, perchè non valutare una proposta come quella del broker FP Markets?

Quando di parla di forex, questo broker è tra i più apprezzati dai trader italiani. La regolamentazione è il primo motivo. FP Markets è autorizzato e regolamentato da enti di primo piano come l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission) e la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

C’è poi l’alto livello della proposta. Nel Forex, ogni millisecondo può fare la differenza. FP Markets offre un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia con esecuzione degli ordini ultra-rapida e spread a partire da 0.0 pip su alcune coppie valutarie.

Per quello che riguarda poi le piattaforme, FP Markets supporta le due piattaforme MetaTrader più popolari al mondo, MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), ideali per analisi tecnica, trading automatizzato e gestione professionale delle posizioni, mentre per i trader più sofisticati, è disponibile anche la piattaforma Iress, con strumenti di analisi avanzata e accesso diretto ai mercati azionari reali.

Infine FP Markets è uno dei pochi broker che mantiene un approccio da vero ECN (Electronic Communication Network), garantendo accesso diretto alla liquidità dei mercati senza intervento dealing desk. Ciò comporta significa maggiore trasparenza nei prezzi e conflitti di interesse ridotti al minimo, aspetti molto apprezzati da chi fa trading.

