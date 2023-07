Pressione ribassista in aumento sul cambio Euro Dollaro (EUR/USD)

Il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) sta affrontando una pressione ribassista che potrebbe portarlo a toccare il livello di 1,085, dopo i recenti movimenti registrati nelle ultime ore. La discesa è avvenuta gradualmente, raggiungendo un minimo di 1,0836, prima di una modesta ripresa che lo ha portato ai valori attuali di 1,0865.

Nelle prossime sessioni di scambi di oggi e domani, è probabile che il cambio Euro/Dollaro possa spingersi ancora più in basso, puntando al principale livello di supporto intorno a 1,08. Il trend al di sotto della media mobile semplice a 20 giorni suggerisce un’ulteriore diminuzione, sebbene possano verificarsi rimbalzi inaspettati a causa dei recenti dati macroeconomici.

Al momento della scrittura, il cambio Euro/Dollaro si attesta a 1,0863, mentre l’indice del dollaro USA rimane stabile intorno a 102,89 punti.

Analisi e previsioni sul cambio Euro/Dollaro

Nelle prime ore della sessione europea, è probabile che il cambio Euro/Dollaro continui a testare il livello di 1,085, che rappresenta l’ultima difesa prima di una potenziale diminuzione verso 1,08. I livelli di supporto intermedi a 1,0835 e 1,082 non sembrano rallentare significativamente il possibile downtrend. È importante notare che intorno al livello di 1,085 si trova anche l’attuale media mobile esponenziale a 50 giorni.

Nel caso in cui il cambio scendesse fino a questo valore, potrebbe iniziare un downtrend più ampio, mirando a raggiungere la media mobile esponenziale a 200 giorni a quota 1,072 e testando nuovi minimi relativi risalenti all’inizio di giugno.

Le possibilità di un’inattesa ripresa sono concentrate su un recupero del livello di 1,09, probabilmente guidato da dati macroeconomici favorevoli per l’Eurozona.

Tuttavia, considerando il rafforzamento del dollaro a seguito dei verbali del FOMC e dei dati macroeconomici odierni, che potrebbero ulteriormente influenzare negativamente la valuta europea, è probabile che il cambio Euro/Dollaro riesca al massimo a limitare le perdite, mantenendosi sopra il livello di 1,085. Ampi rialzi sembrano poco probabili nel contesto tecnico e fondamentale attuale.

