Sessioni Forex Trading a confronto: quale è la migliore tra Usa, Europa e Asia?

Vuoi conoscere quale è la migliore sessione di forex per fare trading? Se sei solito operare sul mercato dei cambi, l’argomento non può che essere di tuo interesse. Ma al tempo stesso il tema risulta essere potenzialmente interessante anche per chi magari già investe su mercati come ad esempio quello delle materie prime o degli ETF ed ora punta ad inserire nel suo portafoglio qualche coppia Forex. Dove conviene orientarsi?

Nei prossimo paragrafi procederemo con confronto tra le sessioni di Forex in Usa, Europa e Asia. Ci sarebbe anche quella dell’Oceania, ma, visto che il post si rivolge soprattutto ai principianti, è bene concentrare l’attenzione solo alle aree più importanti.

Cosa significa confrontare le sessioni di Forex? Non parleremo ovviamente di orari (anche perchè questo genere di informazioni è facilmente reperibile) ma di caratteristiche. Ad esempio quale è la sessione di Forex più volatile a livello globale? E quella più aggressiva? Ed ancora, all’interno della singola sessione, quali sono le coppie Forex più scambiate?

Siamo sicuri che chi fa trading sul forex (ma anche chi si vuole approcciare per la prima volta a questo settore) già è in trepidante attesa di conoscere le risposte a queste domande.

A proposito di investimenti, stiamo parlando del mercato dei cambi e quindi non ci sono problemi nel trovare un broker che consenta di investire in questo settore. Tutti i migliori broker CFD offrono la possibilità di speculare sulla valute. Tuttavia il nostro consiglio è quello di usare operatori che sono specializzati sul mercato dei cambi e non broker che, magari, consentono di fare trading con i CFD giusto sui cross più importanti e nulla di più.

Un broker su cui è possibile trovare tantissime coppie valutarie è InstaForex. Come si intende dalla stessa denominazione, si tratta di un operatore focalizzato sul forex e in grado di garantire una esecuzione molto rapida degli ordini. Puoi conoscerlo meglio in modalità demo. Comunque ne parleremo in dettaglio nell’ultimo paragrafo.

Cosa sono le sessioni di Forex

Partiamo dai fondamentali ossia dal concetto di sessione di Forex. Per sessione si intendono gli orari specifici durante i quali i mercati valutari internazionali sono aperti per il trading delle valute. Dal momento che il mercato Forex è decentralizzato e opera in diverse parti del mondo, le sessioni di trading si sovrappongono tra di loro, consentendo agli investitori di operare attivamente sul mercato in diversi fusi orari.

Le quattro principali sessioni di Forex sono:

Sessione di Tokyo: questa sessione inizia all’apertura dei mercati finanziari in Giappone, alle 00:00 GMT (Greenwich Mean Time), o 09:00 JST (Japan Standard Time). La sessione di Tokyo rappresenta circa il 6-7 per cento del volume giornaliero totale delle transazioni Forex ed è influenzata principalmente dalle attività finanziarie in Asia. Sessione di Londra: la sessione di Londra inizia alle 08:00 GMT o 09:00 CET (Central European Time). Londra City è uno dei centri finanziari più importanti al mondo e questa sessione rappresenta il maggior volume di scambi giornalieri nel mercato Forex, contribuendo a circa il 20-30 per cento del volume totale. Durante la sessione di Londra si verifica una significativa sovrapposizione con altre sessioni con conseguenti maggiori opportunità di trading. Sessione di New York: la sessione di New York inizia alle 12:00 GMT o 08:00 EST (Eastern Standard Time). Anche New York è un importante centro finanziario e pesa per circa il 35-40 per cento del volume giornaliero complessivo. Durante questa sessione, si verifica una sovrapposizione importante con quella di Londra Sessione di Sydney: la sessione di Sydney inizia alle 22:00 GMT o 08:00 AEST (Australian Eastern Standard Time). Il peso è pari al 4-5 per cento del volume giornaliero, tuttavia la sessione australiana è importante perchè segna l’inizio della settimana di trading Forex. Nel corso del week-end, quando gli altri mercati sono chiusi, le notizie e gli eventi possono condizionare l’andamento della sessione di Sydney.

Le sovrapposizioni tra le varie sessioni di Forex sono considerate i periodi di maggior liquidità e volatilità nel mercato valutario.

E adesso possiamo vedere più nel dettaglio.

Sessione di trading Usa

Abbiamo già detto che la sessione americana vale quasi la metà di tutto il volume degli scambi sul mercato globale del forex. Sulla sessione americana le coppie forex più rappresentative sono EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e USD/CHF.

Considerando anche il peso di questi cross, la volatilità non può che essere molto alta. Inoltre la sessione si configura come una delle più aggressive. E non c’è quindi da meravigliarsi se proprio il cambio Euro Dollaro è considerato uno dei migliori cross per i principianti.

Sessione Forex europea

E passiamo adesso al Vecchio Continente. La sessione di negoziazione europea presenta una volatilità molto alta ma soprattutto si caratterizza per un picco di attività all’inizio e alla fine della sessione medesima. E’ importante tener presente che la maggior parte delle tendenze si formano proprio nel corso della sessione europea. Tra le coppie più scambiate nella sessione europea ci sono: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/CHF, GBP/JPY e GBP/CHF.

Come si può notare molte di queste coppie sono “condivise” con la sessione forex americana.

Sessione Forex Asiatica

E infine c’è la sessione forex asiatica che presenta la più alta volatilità rispetto alla sessione del Pacifico. Tra gli strumenti più negoziati dei questa sessione ci sono EUR/JPY e USD/JPY. L’aspetto più interessante, però, riguarda i trend. Chi opera sul mercato delle valute deve tenere conto che la maggior parte tendenze giornaliere si formano solitamente proprio durante la sessione asiatica. L’Asia quindi impatta su tutto per ovvie ragioni di fuso orario.

