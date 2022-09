FedEx avverte: la recessione sarà globale e imminente

L’amministratore delegato di FedEx Raj Subramaniam ha dichiarato di ritenere imminente una recessione per l’economia globale.

Il pessimismo dell’amministratore delegato è arrivato in un momento non casuale, considerato che FedEx ha fallito di raggiungere gli obiettivi su ricavi e utili nel primo trimestre. L’azienda ha anche rivisto le previsioni per l’intero anno. Il risultato è che le azioni di FedEx hanno perso il 15% nelle contrattazioni successive.

L’amministratore delegato, che ha assunto la carica all’inizio di quest’anno, ha affermato che l’indebolimento dei volumi di spedizione globali ha determinato i risultati deludenti di FedEx. Sebbene l’azienda avesse previsto un aumento della domanda dopo la riapertura delle fabbriche chiuse in Cina a causa della Covid, in realtà ha dovuto fare i conti con una domanda in calo.

“Stiamo assistendo a un calo dei volumi in tutti i segmenti del mondo e abbiamo appena iniziato il secondo trimestre“, ha dichiarato. “I numeri settimanali non sono molto buoni, quindi a questo punto pensiamo che le condizioni economiche non siano davvero buone. Siamo un riflesso dell’attività di tutti gli altri, in particolare dell’economia di alto valore nel mondo“, ha poi aggiunto.