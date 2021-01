Previsioni mercati asiatici 2021, + 20% di profitti secondo UBS e Goldman Sachs

Gli analisti si dicono particolarmente ottimisti sul rialzo dei guadagni nelle società dei mercati asiatici: ecco che cosa rivelano in alcune recenti note.

Stando ad alcune recenti dichiarazioni da parte di UBS Global e Goldman Sachs, la crescita dei profitti in Asia si riprenderà quest'anno in maniera vigorosa, tanto da subire un balzo di oltre il 20%, in linea con le prospettive di ripresa dell'economia regionale.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

In particolare, una nota di UBS avrebbe affermato di riscontare una forte ripresa degli utili in tutte le principali regioni del mondo, ma che in Asia i profitti nel 2021 dovrebbero aumenteranno del 23% circa, con ampliamento della ripresa anche al di fuori dell'Asia settentrionale.

Della stessa opinione sembra essere Goldman Sachs, secondo cui siamo sull'orlo di una ripresa molto significativa dei profitti in Asia, con una crescita dei guadagni quest'anno che potrebbe arrivare al + 25%, per poi proseguire con un + 16% l'anno prossimo.

La nota di Goldman Sachs aggiunge poi che i mercati hanno "ovviamente pagato in anticipo", con la loro fortissima performance dello scorso anno, ma che anche con valutazioni a questo livello, fintanto che i tassi di interesse rimarranno così bassi, si ritiene che i mercati possano più o meno mantenere la loro valutazione attuale e aumentare la ripresa dei profitti sottostanti.

UBS ha poi precisato che la “caccia” al rendimento continuerà in un contesto di bassi tassi d'interesse, aggiungendo che gli investitori possono cercare il rendimento degli investimenti in un paio di modi: possono assumersi maggiori rischi di credito, ad esempio, investendo in obbligazioni dei mercati emergenti e in obbligazioni ad alto rendimento asiatiche sovrane statunitensi e asiatiche ad alto rendimento. Oppure, possono cercare titoli che prevedano ricchi dividendi, perché, con la ripresa dell'economia, i titoli economicamente sensibili dovrebbero ripristinare la loro regolare capacità di pagamento dei dividendi.

La nota degli analisti di UBS si è poi concentrata sulle tensioni tra USA e Cina e, in particolar modo, sulla decisione della Borsa di New York di escludere dal listino principale le azioni statunitensi di China Telecom, China Mobile e China Unicom. In realtà, la borsa newyorkese ha poi invertito la sua decisione e ha fermato il processo, prima di compiere un'altra inversione a U e procedere con l’originario intento.

Anche a margine di questa confusione, UBS ritiene che qualsiasi impatto sulle azioni cinesi non sarà troppo significativo, e che la situazione rimarrà fluida dopo l’avvio dell’amministrazione Biden.