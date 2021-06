Giappone, in che modo la riforma della governance cambierà l’atteggiamento degli investitori

Prospettive positive per gli investimenti nelle aziende giapponesi grazie anche alle riforme della governance

La riforma della governance delle aziende giapponesi potrebbe renderle più “investibili”. Così, almeno, la pensa Archibald Ciganer, gestore del fondo T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity di T. Rowe Price, che si è recentemente prestato a una sessione di Q&A dalla quale sono scaturite diverse riflessioni di particolare importanza. Riassumiamo insieme le principali.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Perché la corporate governance è un tema importante

Uno dei risultati più significativi della politica economica "Abenomics", è stato il miglioramento degli standard di corporate governance nelle aziende giapponesi, risultato poi decisivo per migliorare la redditività e la performance delle aziende nipponiche, e di conseguenza anche i rendimenti per gli investitori.

Anche se la misurazione dell'impatto positivo delle riforme sulla governance e sulle normative non è una scienza esatta, è lecito rammentare come un aspetto chiave dei progressi registrati in Giappone sia stata l'introduzione dei codici di stewardship e di corporate governance, che hanno a loro volta assicurato un contesto favorevole per l’avanzamento delle aziende giapponesi.

Quali sono stati gli sviluppi più recenti

Tra gli sviluppi più interessanti e recenti ci sono quelli che si riferiscono in modo diretto alla diversity, stabilendo che nei consigli di amministrazione ci deve essere un certo grado di diversity di genere e internazionale, per garantire che possano operare efficacemente.

In questo settore i progressi sono lenti, ma qualche passo avanti è stato pur fatto. Per esempio, la percentuale di aziende giapponesi senza un solo direttore o funzionario donna si è ridotta dal 55% del 2019 al 50% del 2020.

Qual è l’impatto sul processo d'investimento e sulle prospettive delle azioni giapponesi

Le riforme stano determinando importanti cambiamenti sul modo in cui le società giapponesi gestiscono i propri bilanci. In particolare, è evidente l’impiego delle notevoli riserve delle società in operazioni di riacquisto di azioni e di pagamento di dividendi più alti.

In sintesi, la qualità delle aziende nipponiche, sia in termini di standard di governance che di rendimento per gli investitori, continua a migliorare rapidamente, colmando il divario con i mercati azionari europei e statunitensi.

Tali cambiamenti non potranno che aumentare nel prossimo futuro, favorendo pertanto gli impieghi nel Paese.