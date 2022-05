Azioni asiatiche, come stanno andando gli investimenti nel 2022?

Solo due tra gli indici principali dell’Asia-Pacifico sono in territorio positivo nel 2022, ed entrambi si trovano nel Sud-Est asiatico.

Come ricorda CNBC, alla chiusura di ieri l’indice Straits Times di Singapore è al primo posto a livello regionale in termini di performance, con un aumento del 3,25% su base annua. Secondo Morgan Stanley, le azioni di Singapore sono un “porto sicuro in un contesto di mercati globali incerti“, alle prese con la moderazione della crescita dovuta all’esaurimento degli stimoli fiscali, l’aumento dei tassi d’interesse dovuto all’inasprimento della politica monetaria da parte delle banche centrali e l’aumento dell’inflazione dovuto agli shock dell’offerta creati dagli eventi in Ucraina e in Cina.

Il Jakarta Composite dell’Indonesia è al secondo posto a livello regionale, con un guadagno del 3,22% su base annua.

Di contro lo Shenzhen Component, nella Cina continentale, è all’ultimo posto tra i principali mercati della regione, con un crollo di oltre il 24% dall’inizio dell’anno. Anche lo Shanghai Composite ha subito pesanti perdite, con un calo di circa il 15% nello stesso periodo.

Una combinazione di fattori ha contribuito alla debolezza dei titoli cinesi: dall’incertezza delle prospettive normative per settori come quello tecnologico alle preoccupazioni per le interruzioni della catena di approvvigionamento, non sono poche le determinanti che hanno impattato negativamente su tale macroarea.

Nell’altra parte dell’Asia settentrionale, il Kospi della Corea del Sud e il Taiex di Taiwan – sede di molte importanti aziende esportatrici che hanno beneficiato della prima fase della pandemia – sono entrambi scesi di oltre il 10% ciascuno quest’anno.

